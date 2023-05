﻿Unterschätzte Abstimmung: Die Sozialwahl entscheidet, was uns zusteht

Berlin. Wählen ist wichtig. Es geht um die Zukunft. Und eine starke Gemeinschaft. Das sind die Botschaften, mit denen die aktuelle Werbekampagne zur Sozialwahl rund 52 Millionen Menschen zur Stimmabgabe bringen will - in der Vergangenheit hat dies eher nicht geklappt. Die Wahlbeteiligung lag um die 30 Prozent. Die Sozialwahl wird nur dann attraktiver, wenn die Teilnahmeberechtigten verstehen, wofür und für wen sie eigentlich abstimmen.

Die Deutschen sind nicht wahlverdrossen, bei Bundestagswahlen werden regelmäßig Beteiligungswerte von mehr als 70 Prozent erreicht. Und die Erfahrungen von zum Beispiel Europa- und Landtagswahlen zeigen, dass die Zahl der abgegebenen Stimmen vor allem dann steigt, wenn hart um Inhalte gerungen wird und Positionen polarisieren. Wer glaubt, das könne die Sozialwahl nicht bieten, liegt falsch.

Es geht zum Beispiel um das Hausarztprinzip: Will ich, dass bei jeder Behandlung zuerst ein Allgemeinmediziner das weitere Vorgehen prüft? Oder will ich mich lieber direkt an Fachärztinnen wenden können? Dazu kann jede und jeder Versicherte eine Meinung haben. Oder zu den Schwerpunkten, die Krankenkassen setzen sollen: Ist es mir besonders wichtig, dass beispielsweise unterschiedliche Therapieansätze für Frauen und Männer mit Depressionen gefördert werden? Oder ist für mich und meine Familie ein Fokus auf Kinder- und Jugendmedizin relevanter?

Positionen sind gut versteckt

Zu diesen Fragen haben die antretenden Listen durchaus unterschiedliche Haltungen – sie verstecken ihre Anliegen aber gut. Die Kandidierenden sind als ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenkassen oder als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu tief verwurzelt im System, als dass sie wissen würden, wie man einen Wahlkampf für 52 Millionen Menschen führt, die sich größtenteils nur alle sechs Jahre mit der Sozialwahl beschäftigen. So bewegen sich die Wahlkampfslogans dann zwischen Allgemeinplätzen und Fachsprache.

Den ehrenamtlich Engagierten kann man das aber nur schwer zum Vorwurf machen. Ihnen fehlen das Know-how und die Mittel für externe Unterstützung. Die Gewerkschaften können das noch am ehesten leisten. Listen, die als Vereine organisiert sind, aber nicht. Sie finanzieren sich durch Beiträge der Vereinsmitglieder, auch die Möglichkeit, zu spenden, ist begrenzt.

Bei Bundestagswahlen erhalten Parteien ab einer bestimmten Schwelle für jede Stimme Geld vom Staat, weil man sie als wichtige Organe der Meinungsbildung unterstützen will. Warum nicht ein ähnliches System für die Sozialwahl einführen? Wenn das Wählen so wichtig ist, es so sehr um unsere Zukunft und eine starke Gemeinschaft geht, wie die aktuelle Werbekampagne es vermitteln will – dann sollte man die Kandidierenden auch dabei unterstützen, den Wählerinnen und Wählern eine echte Auswahl vermitteln zu können. Das Geld dafür könnte man beispielsweise bei leeren Wahlaufrufen einsparen.