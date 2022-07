Unterwegs im Waldbrandgebiet

Im Osten Deutschlands brennen weiterhin die Wälder. Während in der Sächsischen Schweiz mittlerweile sogar der Katastrophenalarm ausgerufen wurde, scheinen zumindest die Flammen an der Grenze zu Brandenburg unter Kontrolle zu sein. Doch ist das wirklich so? Wie laufen die Löscharbeiten und welche persönlichen Schicksale sind mit der Naturkatastrophe verbunden? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge von „Unsere Story“ mit Josa Mania-Schlegel, Reporter von der „Leipziger Volkszeitung“ – einem Partner des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Podcast „Unsere Story“: Hier anhören

Die Geschichte hinter der Reportage: Im Recherchepodcast „Unsere Story“ erzählen Autoren und Autorinnen des RedaktionsNetzwerks Deutschland von ihren spannendsten Recherchen und Begegnungen – und diskutieren gleichsam im Kollegengespräch mit dem RND-Redakteur Dennis Pyzik das Hintergrundthema der Woche.

Wie kommt man an Informationen? Was passiert, wenn die Mikrofone aus sind und der Block zur Seite gelegt wird? Und wer wird nun eigentlich wirklich der nächste Kanzler?

„Unsere Story“ nimmt sich jede Woche ein Thema aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft vor und diskutiert es direkt mit den Autoren und Autorinnen des RedaktionsNetzwerks Deutschland – informativ, hintergründig und unterhaltsam.