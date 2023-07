﻿Trotz Protesten: Land macht Weg frei für Flüchtlingsunterkunft in Upahl

Upahl und das Containerdorf – eine Chronik

Am 26. Januar tagte der Kreistag in Grevesmühlen. Dort gab es die erste Entscheidung zum Containerdorf in Upahl, es ging um den Kauf von Wohncontainern für Flüchtlinge. Mehrere Hundert Demonstranten, darunter auch einige Rechtsextreme, kamen zur Malzfabrik, 120 Polizisten sicherten das Gebäude und die Veranstaltung. Es war der Auftakt einer Reihe von Protesten, die bis heute anhalten. Auch die weiteren Sitzungen des Kreistages waren geprägt vom Widerstand gegen die Pläne, Flüchtlinge im Upahler Gewerbegebiet unterzubringen. Derweil liefen die Planungen weiter, kurz darauf begannen die Bauarbeiten in Upahl. Das Areal wurde eingezäunt, die Fundamente gegossen. Landrat Tino Schomann berief sich bei dem schnellen Baustart auf eine Sonderregelung des Bundes. Die Folge waren Protestveranstaltungen in Upahl, zudem stellten die Anwohner zahlreiche Schilder auf. Am 3. März verkündete das Verwaltungsgericht Schwerin einen Baustopp, Ausgangspunkt war die Klage der Gemeinde Upahl. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Kommune übergangen worden sei. Die von Schomann angeführte Sonderregelung greife so nicht. Seitdem ruhen die Arbeiten. Inzwischen hat der Landkreis 13 Bauvoranfragen in mehreren Städten und Dörfern gestellt, um Flüchtlingsunterkünfte zu errichten – mit dem Ergebnis, dass sich etliche Kommunen dagegen ausgesprochen haben. In Grevesmühlen steht die Entscheidung über einen Bürgerentscheid dazu an. Einziger Lichtblick aus Sicht des Landkreises sind die leer stehenden Wohnblöcke in Warin, dort sollen in wenigen Wochen die Flüchtlinge umziehen, die derzeit in zwei Sporthallen in Wismar leben. Rund 200 sind es aktuell.