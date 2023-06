Schon früher in die Sommerferien? Lehrerverband kritisiert Schwänzen der letzten Schultage

Berlin. Zum Start der Sommerferienzeit hat der Chef des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger an Eltern appelliert, nicht schon vor Ferienbeginn mit ihren schulpflichtigen Kindern in den Urlaub zu fahren. „In den letzten Jahren gab es immer verstärkte Abwesenheitsquoten am Ende des Schuljahres“, sagt Meidinger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Eltern sollten ihren Kindern kein schlechtes Vorbild sein, dass man sich an staatliche Regeln nicht halten müsse“, mahnte Meidinger.

Zudem sei es „unfair und unsolidarisch“ gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern in der Klasse, wenn die Kinder vorzeitig in die Ferien starteten. Laut Meidinger werden die Fehlzeiten nicht statistisch erhoben. Der Verbandschef prognostiziert allerdings, dass die reguläre Abwesenheitsquote ungefähr drei bis fünf Prozent beträgt. Vor den Sommerferien steige diese auf etwa bis zu 7,5 Prozent.

Heinz-Peter Meidinger ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Drei- bis vierstellige Bußgelder fürs Schwänzen

Meidinger zufolge können Schulen nichts gegen das Fehlen mancher Schülerinnen und Schüler vor den Ferien unternehmen, weil Eltern ihre Kinder meistens für diese Zeit krank melden und damit offiziell entschuldigen. „Es ist kaum feststellbar, wer tatsächlich krank ist. Wir müssen den Entschuldigungsschreiben und Attesten glauben. Außer ein Schwindel kommt zufällig ans Licht“, sagt der Chef des Lehrerverbands.

Laut Medienberichten hat zum Beispiel die Polizei in Bayern in den vergangenen Jahren hin und wieder Familien mit schulpflichtigen Kindern an Flughäfen vor Ferienbeginn erwischt. Ein systematisches Vorgehen der Polizei gibt es im Freistaat allerdings nicht, wie das bayerische Innenministerium dem BR bestätigte.

Wenn die Polizei in solchen Situationen aufdeckt, dass Schülerinnen und Schüler trotz Schulpflicht mit ihren Familien verreisen wollen, kann ein Bußgeld drohen. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ zufolge beläuft sich die Summe in Nordrhein-Westfalen bei erstmaligem Verstoß auf rund 155 Euro. Je nach Häufigkeit und Länge der Abwesenheit steigt das Bußgeld auf bis zu 1000 Euro.

Gemeinsamer Abschluss des Schuljahres sei wichtig

Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), lehnt Bußgelder bei kurzer Abwesenheit jedoch ab. „Ich würde die Finger von Bußgeldern oder Strafen lassen“, sagt die Gewerkschafterin dem RND. „Bußgelder kommen erst dann in Frage, wenn Schülerinnen und Schüler für längere Zeit vom Unterricht fernbleiben und alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind.“ Am Allerwichtigste sei es, das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Bensinger-Stolze betonte die Bedeutung der letzten Schultage. „Am letzten Schultag gibt es oft kleine Events in den Klassen. So ein gemeinsamer Abschluss vor den Ferien ist wichtig für die Gemeinschaft“, sagt sie.

In NRW beginnen die Sommerferien am 22. Juni. Es folgen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen am 06. Juli. In Thüringen und Sachsen starten am 10. Juli in die Ferien. Für Hamburg, Berlin und Brandenburg geht es am 13. Juli los. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Sommerferien am 17. Juli. Am 24. Juli folgen Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In Baden-Württemberg starten die Ferien am 27. Juli und in Bayern geht es als letztes am 31. Juli los.