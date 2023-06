Urteil: Mini-Löhne für Gefangene sind verfassungswidrig

Karlsruhe. Arbeiten für weniger als zwei Euro die Stunde - ist das rechtens? Über die niedrige Vergütung von Gefangenen hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht entschieden: Stundenlöhne von zwei Euro oder weniger für Gefangene sind verfassungswidrig. Die Bundesländer müssen die entsprechenden Gesetze bis spätestens Ende Juni 2025 neu regeln, sagte die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, in Karlsruhe.

Gegen die Höhe der Bezahlung hatten zwei Betroffene aus Bayern und Nordrhein-Westfalen geklagt. Weil es bei der Arbeit von Straftätern in erster Linie um Resozialisierung gehen soll, gilt für sie nicht der Mindestlohn.

Stundensatz für Strafgefangene lag 2020 bei maximal 2,30 Euro

Gefangene arbeiten in Deutschland an verschiedenen Stellen: in Eigenbetrieben der Justizvollzugsanstalten, für externe Unternehmen oder auch direkt in den Haftanstalten, wo sie einfachere Tätigkeiten wie Wäschewaschen und Putzen übernehmen. In den meisten Bundesländern - auch in Bayern und NRW - gilt für Strafgefangene dabei eine Arbeitspflicht. Die Länder stellen in Sachen Strafvollzug jeweils ihre eigenen Regeln auf. Bis zur Föderalismusreform 2006 war der Justizvollzug noch bundesweit einheitlich geregelt.

Über die Höhe von Gefangenenvergütung hatten die Verfassungsrichterinnen und -richter in Karlsruhe schon einmal geurteilt. 1998 hatten sie beanstandet, dass sie zu niedrig sei. Danach wurde die Berechnungsgrundlage von fünf auf neun Prozent des durchschnittlichen Arbeitsentgelts von allen gesetzlich Rentenversicherten angehoben. Seit rund zwanzig Jahren hat sich daran nichts mehr geändert. Der Stundensatz für Strafgefangene lag 2020 laut Vizegerichtspräsidentin Doris König bei maximal 2,30 Euro.

Das Problem für die Gefangenen ist den Klägern zufolge, dass sie mit so wenig Geld während der Haftzeit keine Schulden abbauen oder auch nicht ihre Familien unterstützen können. Außerdem werden sie nicht in die Rentenversicherung einbezogen und stünden daher vor finanziellen Problemen im Alter.

Manuel Matzke von der Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Organisation (GG/BO), der früher selbst in Haft saß, forderte eine Vergütung nach Mindestlohn. Die Häftlinge wollten angemessen bezahlt und nicht ausgebeutet werden, sagte er. Externen Unternehmen warf er vor, die Gefängnisse als „Wirtschaftszone“ für sich entdeckt zu haben. Auch Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter hatten sich in der Verhandlung im April vergangenen Jahres für eine höhere Vergütung ausgesprochen.

Vertreter der Länder verteidigten in Karlsruhe die schlechte Bezahlung. Gefangenenarbeit sei nicht wirtschaftlich. Ein Hafttag verursache hohe Kosten und die Gefangenen seien oft nicht entsprechend ausgebildet. Ein Vertreter des bayerischen Justizministeriums sagte, es gebe keinen Spielraum für Erhöhungen, und verwies auf die geringe Produktivität der Gefangenenarbeit.

In der mündlichen Verhandlung war es außerdem um den Stellenwert der Arbeit in den Resozialisierungskonzepten der einzelnen Bundesländer gegangen sowie die nicht monetären Bestandteile der Vergütung. In den zwölf Bundesländern, in denen eine Arbeitspflicht gilt, können sich die Gefangenen Freistellungstage erarbeiten. Diese können auch für eine frühere Entlassung angespart werden. Zusätzlich ist eine Art Urlaub vorgesehen. Laut den Anwälten der Gefangenen ist der Wert dieser Tage für die Betroffenen aber begrenzt.

RND/dpa

