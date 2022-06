Urteil mit Sprengkraft in Bolivien: Zehn Jahre Haft für Ex-Interimspräsidentin

Bericht: Olaf Scholz will noch im Juni nach Kiew reisen

Bundeskanzler Olaf Scholz will offenbar noch in diesem Monat nach Kiew reisen. Einem Bericht zufolge will er gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi Kiew besuchen. Es wäre Scholz’ erster Besuch in die Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges.