Urteil: US-Richter beschränkt Regierungseinfluss auf Onlineplattformen

New York. Ein US-Bundesrichter hat mehreren Behörden eine Kooperation mit Onlineplattformen zur Eindämmung bestimmter Inhalte untersagt. Es gebe „beträchtliche Beweise“ für eine weitreichende Kampagne der Zensur durch die Regierung von Präsident Joe Biden, erklärte Richter Terry Doughty aus Louisiana in seiner Begründung am Dienstag (Ortszeit). Er gab damit einer Klage aus dem vergangenen Jahr recht, die die Generalstaatsanwälte von Louisiana und Missouri eingereicht hatten.

Sie warfen der Bundesregierung vor, ihre Befugnisse überschritten zu haben, als sie Internetplattformen von einem Vorgehen gegen Posts zu überzeugen versuchte, die zu Impfscheu während der Corona-Pandemie beigetragen oder Auswirkungen auf Wahlen gehabt haben könnten.

Vergleich mit George Orwells Roman „1984″

So sah es offenbar auch Richter Doughty, der die Zusammenarbeit der Biden-Regierung mit Onlineplattformen per einstweiliger Verfügung einschränkte. Die Beweislage zeichne ein fast dystopisches Szenario nach, schrieb er. „Während der Covid-19-Pandemie, einer Periode, die sich vielleicht am besten als eine des weit verbreiteten Zweifels und der Ungewissheit beschreiben lässt, scheint die Regierung der Vereinigten Staaten eine Rolle eingenommen zu haben, die jener des Orwell‘schen ‚Ministeriums der Wahrheit‘ ähnelt“, ergänzte Doughty unter Verweis auf George Orwells Roman „1984“ über einen totalitären Überwachungsstaat.

Unter die einstweilige Verfügung fallen mehrere Behörden, etwa das Gesundheits- und Sozialministerium und das FBI. Ihnen seien jegliche Diskussionen mit Social-Media-Unternehmen untersagt, die zum Ziel hätten, „auf jedwede Weise zur Entfernung, Löschung, Unterdrückung oder Verminderung von Inhalten zu ermuntern, zu drängen oder zu verleiten, die geschützte freie Meinungsäußerung“ umfassten, schrieb Doughty. Zugleich gebe es Ausnahmen, wenn es darum gehe, Plattformen über Posts zu kriminellen Aktivitäten und Komplotten zu informieren. Gleiches gelte bei Inhalten, die auf eine Bedrohung für die nationale Sicherheit oder andere Gefahren hindeuteten.

