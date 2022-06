New York. Eine US-Abgeordnete hat die Aufhebung des landesweiten Rechts auf einen Schwangerschaftsabbruch in den USA als „Sieg für das weiße Leben“ bezeichnet.

Die republikanische Abgeordnete Mary Miller aus Illinois dankte auf einer Veranstaltung mit Donald Trump dem ehemaligen Präsidenten für den „historischen Sieg für das weiße Leben am Obersten Gerichtshof“ und löste damit begeisterten Applaus unter den Zuhörern aus. Millers Sprecher erklärte, sie habe eigentlich sagen wollen, es habe sich um einen Sieg für das Recht zu leben gehandelt.

Aussage soll Versprecher gewesen sein

Miller bemüht sich um eine Wiederwahl in ihrem Wahlkreis und wird dabei von Trump unterstützt. Er war nach Mendon in Illinois gereist, um vor einer parteiinternen Vorwahl für sie zu werben. „Präsident Trump, im Namen aller MAGA-Patrioten in Amerika möchte ich Ihnen für den gestrigen historischen Sieg am Obersten Gerichtshof für das weiße Leben danken“, sagte sie unter dem Beifall der Menge. Millers Sprecher Isaiah Wartman erklärte, es habe sich um einen Versprecher gehandelt. Das sei in der Videoaufnahme der Rede deutlich zu erkennen.

Die Abgeordnete, die sich dafür einsetzte, die Niederlage Trumps bei der Präsidentschaftswahl von 2020 nicht anzuerkennen, steht nicht das erste Mal wegen ihrer Äußerungen in der Kritik. So zitierte sie im vergangenen Jahr in einer Rede Adolf Hitler. Sie entschuldigte sich, nachdem die Demokraten in Illinois ihren Rücktritt gefordert hatten.

RND/AP