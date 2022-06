Selenskyj besucht erstmals die Frontlinie in der Südukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut die Frontregionen der Ukraine besucht. Am Samstag reiste Selenskyj jedoch erstmals seit Kriegsbeginn in den Süden des Landes. In Mykolajiw und Odessa besichtigte der Präsident zerstörte Gebiete und verlieh ukrainischen Soldaten Militärorden.