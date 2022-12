US-Cyberabwehr: Russland und Iran nehmen kaum Einfluss auf Wahlen

Nach Angaben der US-Cyberabwehr haben Peking, Moskau und Teheran kaum die amerikanischen Zwischenwahlen beeinflusst. Der Mangel an Aktivität habe die Experten überrascht, hieß es. Hintergrund sind wohl der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die regierungskritischen Proteste im Iran.

Genug mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Der russische Staatspräsident Wladimir Putin (Archivbild) soll nicht in die US-Zwischenwahlen eingegriffen haben.

Fort Meade. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die regierungskritischen Proteste im Iran haben Moskau und Teheran nach Einschätzung der US-Cyberabwehr in Einflussnahmeversuchen auf die amerikanischen Zwischenwahlen eingeschränkt.

Er sei überrascht „von dem Mangel an Aktivität der Russen, Iraner oder Chinesen“, sagte Generalmajor William Hartman, Oberbefehlshaber der sogenannten Cyber National Mission Force, vor Reportern. Seine Einheit bemüht sich in Kooperation mit dem Nachrichtendienst NSA um die Aufspürung und Abwehr von ausländischen Störungs- oder Einmischungsversuchen in US-Wahlen.

Noch vor den Kongresswahlen im November waren US-Behörden wegen potenzieller Cyberangriffe oder externer Einflussnahmeversuche in erhöhter Alarmbereitschaft, zumal feindliche Mächte sich nach Einschätzung amerikanischer Geheimdienste in die zwei vergangenen Präsidentschaftsrennen eingemischt hatten.

Krieg mit Zehntausenden Toten

Seit seiner Anordnung einer Invasion in die Ukraine Ende Februar findet sich Kremlchef Wladimir Putin in einem anhaltenden Krieg mit Zehntausenden Toten wieder. Hartmann sagte dazu, dass die russischen Inlands-, Auslands- und Militärgeheimdienste viel mehr Ressourcen als zunächst erwartet auf die Ukraine verwendeten, die stärker Widerstand leiste als viele in Moskau und Washington gedacht hätten.

Irans Führung geht mit blutiger Gewalt gegen Straßenproteste vor, die sich im September am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam entzündet hatten.

