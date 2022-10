In ihrer Dachwohnung kamen die Vorläufer der späteren Fluxus-Bewegung zusammen. In New York wurde sie für ihre Kunst Mitte der Sechzigerjahre gefeiert. Und ihre Kunst entsteht aus den Fundstücken, die Mary Bauermeister querbeet aufliest und in ihrem Haus hortet. Die Kunsthalle zu Kiel widmet der 88-jährigen Künstlerin jetzt eine poetische Ausstellung.