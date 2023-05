US-Finanzministerin: Zahlungsausfall droht frühestens am 5. Juni

Washington. US-Finanzministerin Janet Yellen hat ihre Prognose zum drohenden Zahlungsausfall bei Ausbleiben einer Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze aktualisiert. Demnach droht ein Zahlungsausfall frühestens am 5. Juni, nicht wie zuvor erwartet bereits am 1. Juni, wie am Freitag aus einem Schreiben an den Sprecher des US-Repräsentantenhauses hervorging. Die Schätzung basiere auf den jüngsten verfügbaren Daten. Yellen rief den Kongress dazu auf, das Vertrauen in die USA und die Kreditwürdigkeit des Landes zu schützen und so bald wie möglich zu handeln. Sie warnte erneut davorf, dass eine Untätigkeit bei der Anhebung der Kreditaufnahmegrenze schwere Folgen haben werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Wochen streiten Demokraten und Republikaner in zähen Verhandlungsrunden über die Anhebung der Schuldengrenze. Die demokratische Regierung und die republikanische Opposition suchen nach einem Kompromiss, bei dem die Republikaner im Gegenzug für Kürzungen im Haushaltsjahr 2024 einer Anhebung der Schuldenobergrenze zustimmen dürften. In den Vereinigten Staaten entscheidet das Parlament darüber, wie viel Geld sich der Staat höchstens leihen darf. Ein Zahlungsausfall könnte katastrophale Folgen nicht nur für die US-Wirtschaft haben.

USA droht ein Zahlungsausfall: Vorerst keine Einigung in Washington Die Zeit drängt: Dem Finanzministerium zufolge droht den USA ohne eine Einigung ab Juni die Zahlungsunfähigkeit. © Quelle: Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unterhändler aus dem Repräsentantenhaus kehrten der Hauptstadt Washington allerdings am Donnerstagabend für ein langes Feiertagswochenende den Rücken und auch Präsident Joe Biden wollte die kommenden Tage auf seinem Landsitz in Camp David und in seiner Heimat Wilmington verbringen.

RND/dpa/AP