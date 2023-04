Das Phantom hinter der Affäre um das massive Geheimdienst-Datenleck in den USA hat ein Gesicht: Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag vom FBI festgenommen. Was wir über den Verdächtigen wissen.

US-Dokumente geleakt: Was bislang über den Verdächtigen bekannt ist – und was im jetzt droht

Washington. Auf der Suche nach dem Urheber des massiven Geheimdienst-Datenlecks scheinen US-Ermittler die undichte Stelle gefunden zu haben. Die Bundespolizei FBI nahm im Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag einen 21-Jährigen fest. Der Mann sei in Verbindung mit der „unbefugten Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen“ in Gewahrsam genommen worden, sagte US-Justizminister Merrick Garland in Washington. Ein Überblick, was bislang über den Mann bekannt ist.

Wer ist der Verdächtige?

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den 21-jährigen Jack T. aus dem Bundesstaat Massachusetts im Osten der USA. Er ist ein Angehöriger des US-Militärs und arbeitete laut Angaben der Air Force daran, Computer und Kommunikationssysteme für das 102. Geheimdienstgeschwader auf einem Militärstützpunkt (Otis Air National Guard Base) im östlichen Massachusetts zu verwalten und Fehler zu beheben, wie die „Washington Post“ berichtet. Die Zeitung beschreibt T. nach Ansicht von Fotos als schlank und jungenhaft.

Der Mann soll eine Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geleitet haben, wo er „OG“ genannt wurde. „OG“ steht dabei vermutlich für die Beschreibung „Original Gangster“. In seiner Gruppe hätten sich rund zwei Dutzend junge Leute mit Vorliebe für Waffen und Militärausrüstung zusammengeschlossen. Die Runde habe sich 2020 während der Corona-Pandemie gegründet. „OG“ sei dort als charismatischer Waffenliebhaber mit düsteren Ansichten über die US-Regierung, die Geheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden beschrieben worden.

Pentagon-Leaks: Mitarbeiter einer US-Militärbasis soll Geheimdienstdokumente veröffentlicht haben Laut der „Washington Post“ soll der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente ein junger Militär-Mitarbeiter sein. © Quelle: dpa

Wo soll er die Dokumente verbreitet haben?

Der Verdächtige soll die brisanten Unterlagen in seiner Chatgruppe geteilt haben - zunächst als Abschriften, später habe er Fotos von ausgedruckten Dokumenten hochgeladen. Erstmals waren die Fotos der Dokumente Anfang März auf Discord aufgetaucht. Dort gab es eine Diskussion unter Gamern des Spiels Minecraft, in deren Zusammenhang einer von ihnen die Bilder hochgeladen hatte, berichtet die Investigativgruppe Bellingcat. Inzwischen sind die Bilder und die Diskussion auf Discord gelöscht worden.

An die Öffentlichkeit gelangten sie, weil ein Mitglied der Chatgruppe einige Dutzend Dokumente im Internetforum 4Chan veröffentlichte. Die Dokumente seien so in russischsprachigen Telegram-Kanälen und bei Twitter gelandet und von dort aus weiterverbreitet worden.

Wie soll er an die Dokumente gelangt sein?

„OG“ habe der Gruppe erzählt, dass er auf dem Militärstützpunkt, wo er arbeitete, an die Dokumente gelangt sei. Dort habe er laut eigener Darstellung Teile des Tages in einer abgesicherten Einrichtung verbracht, in der Mobiltelefone und andere elektronische Geräte verboten gewesen seien, mit denen Fotos oder Videos gemacht werden können. Daher habe er die Dokumente zunächst abgeschrieben. Als sich das Abschreiben als zu mühsam erwies, begann er laut der US-Zeitung, Bilder zuvor ausgedruckter Papiere zu posten.

Wie kamen die Ermittler auf seine Spur?

Die „New York Times“ berichtet, dass Details der Inneneinrichtung aus dem Elternhaus des 21-Jährigen, die auf Familienfotos in sozialen Medien veröffentlicht worden seien, mit Details am Rand einiger Fotos der veröffentlichten Geheimdokumente übereinstimmten.

Wie lief die Festnahme ab?

Die Festnahme des 21-Jährigen durch das FBI erfolgte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr (Ortszeit) vor einem Wohnhaus in North Dighton, einem Ort zwischen Boston und Providence in Massachusetts. Der TV-Sender CNN zeigte Videoaufnahmen von der Festnahme. Dort war zu sehen, wie schwerbewaffnete Einsatzkräfte einen jungen, schlanken Mann in T-Shirt und kurzer roter Hose abführten. Die Festnahme sei ohne Zwischenfälle erfolgt und die Polizei führe weiter Ermittlungen in dem Haus durch, teilte das FBI mit.

Was war sein Motiv?

Zum Motiv gibt es noch kein klares Bild, auch Justizminister Garland nannte keine Details. Feindselig gegenüber der US-Regierung sei „OG“ trotz seiner düsteren Ansichten nicht gewesen, schreibt die „Washington Post“ unter Berufung auf Menschen aus seinem Umfeld. Er sei nach Überzeugung der Chat-Nutzer auch kein russischer oder ukrainischer Agent gewesen. Ihm sei es wohl darum gegangen, „vor seinen Freunden zu prahlen“, aber auch darum, sie zu informieren, sagte ein Mitglied der Gruppe. „Er wusste natürlich, was er tat, als er diese Dokumente veröffentlichte. Es handelte sich nicht um zufällige Leaks irgendeiner Art.“

Welche Strafe droht ihm?

Bei einer Anklage und einer späteren Verurteilung könnte ihm eine lange Haftstrafe drohen, sagte US-Justizminister Merrick Garland. Verstöße gegen das US-Spionagegesetz können mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden.

