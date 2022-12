Erfolg für US-Regierung: Gericht bestätigt Aufhebung pandemiebedingter Asylbeschränkungen

Konservative in den USA sind mit dem Versuch gescheitert, eine von Ex-Präsident Donald Trump verabschiedete Anordnung zur Beschränkung des Asylrechts, beizubehalten. Die umstrittene Regelung läuft am kommenden Mittwoch aus.

"EndTitle42" (#StopptTitle42), steht auf dem kleinen Plakat einer Frau aus Haiti, die an einer Gedenkveranstaltung für die Migranten, die auf ihrem Weg in die USA gestorben sind, teilnimmt.

Reynosa. Konservativ geprägte US-Staaten sind mit dem Versuch gescheitert, in der Frühphase der Pandemie verhängte Beschränkungen der Asylpolitik beizubehalten. Ein Berufungsgericht in Washington D.C. lehnte am Freitag (Ortszeit) entsprechende Gesuche ab.

Damit läuft am kommenden Mittwoch die unter Ex-Präsident Donald Trump eingeführte Regelung aus, wonach Grenzschutzbeamte Asylsuchende mit Verweis auf die Vermeidung einer Covid-19-Ausbreitung rasch abweisen können - sofern keine weiteren Berufungsanträge eingereicht werden.

Die Anordnung wird oft als Title 42 bezeichnet, weil sie aus einem Gesetz von 1944 stammt, das den Schutz der öffentlichen Gesundheit regelt. Seit Inkrafttreten der Regelung sind Migranten mehr als 2,5 Millionen Mal aus den USA abgeschoben worden, wobei diese Zahl auch Personen umfasst, die nach ihrer Abweisung erneut illegal in die USA einzureisen versuchten.

Fürsprecher von Migranten klagten, um eine Aufhebung von Title 42 zu erreichen. Sie warfen den USA vor, mit der Regelung mit ihrer langen Tradition und ihrer Verpflichtung gebrochen zu haben, vor Verfolgung fliehenden Menschen Schutz zu gewähren. Trump habe Title 42 außerdem nur als Vorwand genutzt, um Migration in die USA zu vermindern. Dank Impfstoffen und Behandlungsmethoden gebe es auch keine Rechtfertigung mehr für die Beschränkung.

