Künftig könnten noch mehr Menschen in den USA eine Waffe in der Öffentlichkeit bei sich tragen. Dafür hat das oberste Gericht des Landes nun den Weg geebnet. Die Richter entschieden am Donnerstag, dass das öffentliche Tragen von Waffen als Grundrecht gilt.

Kunden in einem Waffengeschäft betrachten am Black Friday ausgestellte Waffen und lassen sich beraten.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat das Recht der Amerikaner auf das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit gestärkt. Mit einem Urteil von 6 zu 3 Stimmen kippte das mehrheitlich von konservativen Richtern besetzte Gericht am Donnerstag ein Waffengesetz in New York. Dieses sah vor, dass Menschen einen besonderen Bedarf für das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit nachweisen müssen, um dafür eine Bewilligung zu erhalten.

Es wurde erwartet, dass die Entscheidung dazu führt, dass letztlich mehr Menschen auf den Straßen einiger der größten Städte der USA legal Waffen tragen dürfen. Neben dem Bundesstaat New York galt die für US-Verhältnisse strenge Reglementierung bislang auch in Kalifornien - etwa mit den Metropolen Los Angeles und San Francisco -, Massachusetts, New Jersey, Maryland und Hawaii. Etwa ein Viertel der US-Bevölkerung lebt in Staaten, die von der Entscheidung betroffen sein könnten.

Erstes großes Waffenurteil seit zehn Jahren

Richter Clarence Thomas schrieb für die Mehrheit der Richter, der zweite Zusatzartikel der US-Verfassung schütze das Recht einer Person, zur Selbstverteidigung außerhalb des eigenen Zuhauses eine Handfeuerwaffe tragen zu dürfen. Das New Yorker Gesetz verstoße gegen diesen Grundsatz.

Debatte zu neuen Waffengesetzen: „Amerika liebt Waffen mehr als unsere Jugendlichen“ Mehrere Amokläufe mit Schusswaffen hatten in den letzten Tagen und Wochen die USA erschüttert. Im Gespräch sind neue Waffengesetze. © Quelle: Reuters

Es handelte sich um das erste große Waffenurteil des Supreme Court seit mehr als einem Jahrzehnt. Es fällt in eine Zeit, in der der Kongress unter dem Eindruck der jüngsten Schusswaffenmassaker in Buffalo, New York, und Uvalde, Texas, an neuer Waffengesetzgebung arbeitet.

Zuletzt hatten mehrere Fälle von Waffengewalt die Diskussion um das Tragen von Waffen in den USA neu angefacht. Mitte Mai etwa wurden bei einem bewaffneten Angriff in einem Supermarkt in Buffalo im Staat New York zehn schwarze Kunden erschossen. Nur wenige Tage später folgte ein Massaker an zehn Kindern und zwei Lehrkräften in einer Grundschule im texanischen Uvalde.

