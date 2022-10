US-Kampfjets fangen bei Alaska zwei russische Bomber ab

Ein russischer strategischen Bomber und Raketenträger TU-95 MS im Flug während der Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau. (Archivbild)

Inmitten von Spannungen zwischen Washington und Moskau wegen des Kriegs in der Ukraine mussten US-Kampfjets in Alaska aufsteigen, um zwei russische Bomber abzufangen. Sie hätten sich in der sogenannten Luftverteidigungsidentifikationszone aufgehalten, heißt es aus den USA.