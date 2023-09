US-Kapitolstürmer zu fünf Jahren Haft verurteilt

Washington. Wegen tätlicher Angriffe auf einen Pressefotografen und Polizeibeamte beim Sturm auf das Kapitol muss ein Mann aus dem US-Staat Maryland für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Urteil gegen Rodney M. verkündete ein Bundesgericht in Washington am Freitag (Ortszeit). Der 56-Jährige aus der Gemeinde Finksburg habe sich auf „eine Schlacht“ am 6. Januar 2021 vorbereitet, indem er sich in den Wochen zuvor Steroide gespritzt, sich mit einem 1,20 Meter langen Holzschläger bewaffnet und diesen als Fahnenmast präpariert habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Polizist erlitt Gehirnerschütterung

Den Schlagstock habe er während des Angriffs auf den Kongresssitz auf Polizisten geschleudert, die das Areal zu schützen versuchten. Dabei sei ein behelmter Beamter getroffen worden, der später wegen einer Gehirnerschütterung habe behandelt werden müssen. Laut der Anklage mischte sich M. zudem unter Kapitolstürmer, die einen Fotografen der Nachrichtenagentur AP attackierten. Er habe dessen Rucksack gepackt und den Medienschaffenden einige Treppenstufen hinabgestoßen.

In den Wochen vor dem Kapitolsturm stieß M. laut Staatsanwälten aus Wut über den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in sozialen Medien wüste Beschimpfungen und Drohungen aus. Bei der Ortsgruppe der rechtsextremistischen Proud Boys in Maryland erkundigte er sich zudem nach einer Mitgliedschaft. Am Morgen des 6. Januars 2021 stieg er den Angaben zufolge in einen Zug nach Washington, nahm an der Kundgebung von Donald Trump nahe dem Weißen Haus teil und marschierte dann mit anderen Anhängern des damaligen Präsidenten zum Kapitol.

Vor Gericht zeigte sich M. reumütig. Er wisse, dass seine Taten an jenem Tag „sehr falsch“ gewesen seien, erklärte er.

RND/AP