Im „Autopilot“: Mitglied der Proud Boys sagt zu US-Kapitolsturm aus

In den USA hat sich ein Mitglied der rechtsextremen Proud Boys zum Sturm auf das Kapitol in Washington geäußert. Der Mann hatte ein Fenster mit dem Schild eines Polizisten eingeschlagen. In seinem Prozess sagte Dominic P. aus, er sei in der „Verrücktheit“ des Tages verstrickt gewesen und habe aufgrund seiner militärischen Ausbildung im „Autopilot“ gehandelt.

Ein Mitglied der rechtsextremen Proud Boys hat in einem US-Prozess ausgesagt, er habe alleine gehandelt. Videoaufnahmen zufolge hatte der Mann bei dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021, als dort der Wahlsieg von Joe Biden im Rennen um die Präsidentschaft bestätigt werden sollte, als einer der ersten Eindringlinge das Gebäude betreten, ein Fenster eingeschlagen, und damit anderen Randalierern das Eindringen erleichtert. Er benutzte das Schild eines Kapitolspolizisten, um das Glas aus dem Rahmen zu schlagen, nachdem ein anderer Mensch das Fenster zuvor mit dem Wurf eines Holzstücks beschädigt hatte.

Dominic P. ist einer von fünf Mitgliedern der rechtsextremen Gruppe, die sich in einem der Prozesse gegen Beteiligte an dem Angriff auf eines der Zentren der amerikanischen Demokratie unter anderem wegen aufrührerischer Verschwörung verantworten müssen. Er ist der zweite Angeklagte, der in dem Prozess bislang ausgesagt hat. In einem anderen Video, aufgenommen aus der Selfie-Perspektive, ist P. beim Rauchen einer „Siegeszigarre“ zu sehen. Darin erklärt er in markigen Worten, dass er gewusst habe, dass es klappen könne, wenn man sich nur genug anstrenge.

Der Fußbodenverleger aus Rochester, New York, sagte aus, er habe sich in der „Verrücktheit“ des Tages verstrickt. Er stritt ab, dem Kapitolspolizisten das Polizeischild selbst entrissen zu haben. Er habe es von einem anderen Beteiligten an dem Kapitolsturm genommen, nachdem er gesehen habe, wie Gummigeschosse einen Mann verletzt hätten und die Menschenmenge zusehends zorniger geworden sei. Er habe Angst gehabt, dass er jeden Moment getroffen werden könne, sagte P.

„Schlechte Reaktion auf eine schlechte Situation“

Als er in Richtung des Kapitols marschiert sei, habe sich seine militärische Ausbildung in ihm geregt - als er das Fenster eingeschlagen habe, habe er sich im „Autopilot“ befunden. Seine Worte wiederum hätten sich nicht auf irgendeinen Plan bezogen, das Gebäude zu stürmen, sondern seien einfach von dem Wunsch geleitet gewesen, etwas Bedeutendes zu sagen. Seine Mitangeklagten habe er vor dem 6. Januar 2021 nicht gekannt. Seine Handlungen an dem Tag seien „eine schlechte Reaktion auf eine schlechte Situation“ gewesen. „Unsere einzigen Pläne waren, den Alkoholladen zu stürmen, das ist alles“, sagte er.

Zachary R., der Proud Boy, der vor P. aussagte, hatte erklärt, es habe keinen Plan für die Erstürmung des Kapitols gegeben. Ein nach Auffassung des Gerichts vorab bestehender, detaillierter Plan dürfte indes Voraussetzung für eine Verurteilung sein. R. und P. sind neben dem früheren Proud-Boys-Anführer Enrique Tarrio und zwei weiteren Mitglieder der Gruppe angeklagt, sich verschworen zu haben, den friedlichen Machtübergang vom damaligen Präsidenten Donald Trump auf Biden zu verhindern. Bei einer Verurteilung wegen aufrührerischer Verschwörung drohen den Männern Haftstrafen von bis zu 20 Jahren. Dass sich auch die drei übrigen Angeklagten noch äußern, wurde nicht erwartet.

P. sollte ab Donnerstag ins Kreuzverhör genommen werden. Bei den Proud Boys sah man ihn nach Angaben der Staatsanwaltschaft als „aufstrebenden Stern“. Tarrio packte ein Bild von ihm in einen mit den Worten „Lords of War“ beschriebenen Social-Media-Beitrag.

