Wahlchaos im US-Kongress: Gelingt McCarthy mit Trumps Hilfe der Befreiungsschlag?

Es geht um eines der wichtigsten politischen Ämter im Staat und das mächtigste Amt im US-Parlament, doch die Wahl im Kongress versinkt im Chaos. Am Mittwoch geht das Wahldrama um den Republikaner Kevin McCarthy in eine neue Runde. Verfolgen Sie die Entwicklungen im Liveblog.

Drama und Chaos im US-Kongress: Nach mehreren ergebnislosen Wahlgängen setzt das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch die Abstimmung über den mächtigsten Posten im amerikanischen Parlament fort. Am Dienstag hatte der Republikaner Kevin McCarthy die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden der Parlamentskammer dreimal verfehlt, weil ihm diverse Parteikollegen die Unterstützung verweigerten. Für den 57-Jährigen ist das eine historische Schlappe und eine öffentliche Bloßstellung.

Am Mittwoch schaltete sich der frühere US-Präsident Donald Trump ein und rief seine Parteikollegen auf, einen Gesichtsverlust zu vermeiden und McCarthy auf den Chefposten zu wählen. Es war aber völlig unklar, ob es gelingen würde, die parteiinternen Rebellen umzustimmen – alle aktuellen Entwicklungen hier im Liveblog.

Wahlchaos im US-Kongress: Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Liveblog

McCarthy gibt sich kämpferisch

Der Mittwoch ist der zweite Tag, an dem der neue US-Kongress tagt. Von seinem missglückten Start hat sich McCarthy nicht abschrecken lassen. Er kündigte an, bis zum Ende weiterzukämpfen. Der frühere US-Präsident Donald Trump habe ihn dazu ermutigt. Auf die Frage, ob er aus dem Rennen aussteigen werde, sagte McCarthy am Dienstagabend (Ortszeit) zu Reportern: „Das wird nicht passieren.“ Trump forderte die Republikaner am Mittwoch in den sozialen Medien auf, für McCarthy zu stimmen. Die Republikaner sollten nicht zulassen, dass „ein großartiger Sieg“ zu einer „peinlichen Niederlage“ werde, schrieb Trump in seinem Portal Truth Social.

Es war trotzdem völlig offen, ob McCarthys Gegner einlenken könnten – und ob die Abgeordneten, die bisher loyal hinter dem 57-Jährigen standen, dies auch weiterhin tun werden. „Kevin McCarthy wird kein Vorsitzender sein“, sagte der republikanische Abgeordnete Bob Good, der ihn nicht unterstützte.

McCarthy hatte sich kurz vor der Sitzung kämpferisch gegeben und gesagt, er habe kein Problem damit, einen Rekord aufzustellen für die meisten Wahlgänge bei einer Abstimmung zum Vorsitz im Repräsentantenhaus.

Repräsentantenhaus sind ohne Vorsitzenden teils die Hände gebunden

Angesichts einer knappen Mehrheit ist McCarthy in der Kammer auf fast jede Stimme angewiesen. Wenn alle Abgeordneten anwesend sind und abstimmen, benötigt er 218 Stimmen. In den ersten beiden Anläufen fielen nur 203 auf ihn – bei der dritten sogar nur noch 202. Damit holte er weniger Stimmen als sein demokratischer Konkurrent Hakeem Jeffries. Der Fraktionschef der Demokraten wurde von seiner Partei für den Posten nominiert. Es gilt aber als ausgeschlossen, dass er das Rennen macht. Dafür würde er Stimmen der Republikaner benötigen, denn die Demokraten sind in der Kammer die kleinere Fraktion. Republikanische Abgeordnete sprachen nach den Wahlgängen von „Chaos“.

Bis der Vorsitz geklärt ist, geht gar nichts: Die Kongresskammer kann nicht ihre Arbeit aufnehmen, nicht mal die neuen Abgeordneten können vereidigt werden.

