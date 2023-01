Wahldrama im US-Kongress: McCarthy scheitert auch im vierten Anlauf

Der Republikaner Kevin McCarthy hat am Mittwoch auch im vierten Wahlgang die erforderliche Mehrheit bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses verfehlt. Wie schon bei der dritten Abstimmung am Dienstag stimmten erneut 20 Republikaner gegen ihn, eine Abgeordnete, die zuvor für ihn gestimmt hatte, enthielt sich. Das endgültige Ergebnis der Wahl musste noch von der Leiterin der Sitzung verkündet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alles Entwicklungen im Liveblog +++

Neben McCarthy wurde auch sein Parteikollege Byron Donalds als Kandidat nominiert. Am Dienstag hatten McCarthys Gegner bereits mehrere alternative Kandidaten aufgestellt. Im ersten Wahlgang hatte Donalds am Dienstag eine einzelne Stimme erhalten – im zweiten und dritten Wahlgang hatten sich McCarthys Kritiker dann hinter dem Republikaner Jim Jordan versammelt, der aber beteuerte, er habe keinerlei Interesse an dem Posten.

Es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass bei der Wahl mehr als ein Anlauf nötig ist und eine Fraktion ihren Kandidaten nicht im ersten Durchgang ins Amt wählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Historische Pleite für McCarthy

McCarthy kündigte an, bis zum Ende weiterzukämpfen. Auf die Frage, ob er aus dem Rennen aussteigen werde, sagte McCarthy am Dienstagabend zu Reportern: „Das wird nicht passieren.“ Ex-Präsident Donald Trump forderte die Republikaner in den sozialen Medien auf, für McCarthy zu stimmen. Die Republikaner sollten nicht zulassen, dass „ein großartiger Sieg“ zu einer „peinlichen Niederlage“ werde, schrieb Trump in seinem Portal Truth Social.

Auch nach der vierten Wahlrunde war nicht abzusehen, wie es McCarthy schaffen könnte, Konservative des rechten Flügels für sich zu gewinnen, die sich bisher gegen seine Wahl sträuben. Der konservative Freedom Caucus wirft McCarthy vor, weder konservativ noch hart genug zu sein, um gegen die Demokraten vorzugehen.

Normalerweise braucht ein Kandidat die absolute Mehrheit im Repräsentantenhaus, um Vorsitzender zu werden. Das sind 218 Stimmen. Falls einige Abgeordnete nicht vor Ort sind oder lediglich mit „anwesend“ stimmen, sind weniger Stimmen nötig.

RND/dpa/AP/seb