McCarthy scheitert wieder und wieder: langwierigste Wahl im US-Kongress seit 1859

Es ist ein historisches Chaos: Der Republikaner Kevin McCarthy fällt auch am Donnerstag in mehreren Wahlgängen für den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses durch. Ein rechtsextremer Abgeordneter stimmt gar für Donald Trump.

Washington. Neuer Rekord im Machtkampf im US-Kongress: Seit dem 19. Jahrhundert haben die Abgeordneten im Repräsentantenhaus nicht mehr so viele Anläufe gebraucht, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Der Republikaner Kevin McCarthy bekam am Donnerstag auch im zehnten Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit, um sich den Spitzenjob der Parlamentskammer zu sichern. So viele Wahlgänge gab es seit 1859/1860 nicht mehr. Der Republikaner William Pennington wurde damals erst im 44. Wahlgang zum Vorsitzenden gewählt. Das Prozedere dauerte mehrere Wochen.

Der aktuelle Machtkampf hatte bereits zuvor eine historische Dimension. Es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass es überhaupt mehrere Anläufe braucht, um den Chefposten zu besetzen. 1923 waren neun Wahlgänge nötig, um einen Vorsitzenden zu bestimmen. Auch damals dauerte das Ganze mehrere Tage. Am längsten dauerte es 1855/56 - damals brauchte die Parlamentskammer zwei Monate für die Wahl und 133 Wahlgänge.

Ein Abgeordneter stimmte für Donald Trump

McCarthy konnte am Donnerstag trotz weiterer Zugeständnisse seine Gegnerinnen und Gegner in der Partei nicht hinter sich vereinen. Er schaffte es nicht, weitere Republikaner auf seine Seite zu ziehen - 20 Abgeordnete stimmten für andere Kandidaten, eine Parlamentarierin enthielt sich. Da die Republikaner nur eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, ist McCarthy auf fast jede Stimme in seiner Partei angewiesen, um Vorsitzender zu werden.

Einer seiner hartnäckigsten Kritiker, der rechtsextreme Abgeordnete Matt Gaetz gab seine Stimme sogar für Ex-Präsident Donald Trump ab. Trump ist kein Abgeordneter. Die Stimme für ihn war eine symbolische Geste, die zeigte, wie groß der Einfluss des ehemaligen Präsidenten in der Partei ist. Trump hatte sich für McCarthy als Repräsentantenhausvorsitzenden ausgesprochen.

Die Abgeordnete Lauren Boebert aus Colorado rief Republikaner auf, eine Zukunft ohne McCarthy in Erwägung zu ziehen. „Wir brauchen einen Anführer, der nicht vom kaputten System stammt“, sagte sie. Boebert nominierte Kevin Hern als Alternative zu McCarthy. Republikanische McCarthy-Gegner haben wiederholt den Abgeordneten Byron Donalds für den Vorsitz vorgeschlagen.

Trotz intensiver Verhandlungen keine Einigung

Berichten zufolge war McCarthy seinen Parteigegnern vor den Abstimmungen am Donnerstag einen großen Schritt entgegenkommen, um sich deren Stimmen zu sichern und die Blockade zu durchbrechen. Der 57-Jährige soll sogar eingewilligt haben, die Hürden für die Abberufung eines Vorsitzenden im Repräsentantenhaus noch weiter zu senken. Damit bietet er seinen Gegnern ein Druckmittel, ihn nach Belieben wieder aus dem Amt zu jagen. Dies könnte schwerwiegende Folgen haben und zu noch mehr Instabilität führen, wenn im Kongress wichtige Entscheidungen anstehen. Die Rechtsaußen-Abgeordneten könnten die Kammer in Geiselhaft nehmen. McCarthy war den Abtrünnigen in diesem Punkt bereits zuvor weit entgegengekommen - allerdings ohne Erfolg.

