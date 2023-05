US-Leaks: Selenskyj wollte angeblich russische Pipeline attackieren und Dörfer in Russland besetzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte offenbar russische Dörfer besetzen, um sie als Druckmittel gegen Moskau einsetzen zu können. Außerdem habe er mit dem Gedanken gespielt, eine Pipeline zu bombardieren, die russisches Öl nach Ungarn transportiert. Das geht aus bisher unveröffentlichten Geheimdienstdokumenten hervor, die von der „Washington Post“ ausgewertet wurden. Das Pentagon habe die Echtheit des Materials laut dem Bericht nicht bestritten. Laut den Dokumenten soll er sich auch nach Langstreckenraketen gesehnt haben, um Ziele innerhalb der russischen Grenzen zu treffen.

Die Dokumente sind Teil eines größeren Lecks von US‑Geheimnissen, die zuerst auf der Nachrichtenplattform Discord kursierten. Demnach habe Selenskyj bei einem Treffen mit der ukrainischen Führung im Januar vorgeschlagen, „Angriffe in Russland durchzuführen“ und gleichzeitig ukrainische Bodentruppen in feindliches Gebiet zu verlegen, um „nicht näher bezeichnete russische Grenzstädte zu besetzen“. Das Ziel sei, „Kiew ein Druckmittel in den Gesprächen mit Moskau zu geben“, heißt es in einem als „streng geheim“ gekennzeichneten Dokument. Unklar ist, ob die Inhalte der Dokumente tatsächlich der Wahrheit entsprechen und die Informationen der Geheimdienste zutreffend sind.

Bei einem anderen Treffen mit General Valery Zaluzhny, dem obersten Militärkommandanten der Ukraine, habe Selenskyj beklagt, dass die Ukraine über keine Langstreckenraketen verfüge, mit denen russische Truppenstellungen in Russland angegriffen werden könnten. Daher habe er vorgeschlagen, Aufmarschgebiete in Rostow, im Westen Russlands, mit Drohnen anzugreifen.

Wut gegenüber Ungarn

Bei einem weiteren Treffen mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Yuliya Svrydenko Mitte Februar soll Selenskyj vorgeschlagen haben, die Druschba-Pipeline zu sprengen, die Öl nach Ungarn liefert. Laut den Geheim­dienst­dokumenten habe Selenskyj in dieser Situation seine Wut gegenüber Ungarn und Ministerpräsident Viktor Orban zum Ausdruck gebracht, der in Europa als kremlfreundlich gilt. Diese Wut habe Selenskyj womöglich dazu veranlasst, übertriebene Drohungen auszusprechen. In anderen Fällen würden die Dokumente auch belegen, wie Selenskyj seine Untergebenen bei Vorschlägen zu Militärmanövern ausbremst.

Dennoch offenbart sich für die Journalistinnen und Journalisten der „Washington Post“ Selenskyj in den Geheimdokumenten als ein „Oberbefehlshaber mit aggressiven Instinkten“. Dieses Bild stehe in scharfem Kontrast zu seinem öffentlichen Image als ruhiger und stoischer Staatsmann, der Russlands Angriffen standhält, so die „Washington Post“.

Bei seinem Besuch am Sonntag in Berlin trat Selenskyj den Befürchtungen, seine Streitkräfte könnten mit westlichen Waffen russisches Staatsgebiet angreifen, entgegen: „Wir greifen das russische Territorium nicht an. Wir befreien unser gesetzmäßiges Gebiet“, sagte er bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. „Wir haben dafür keine Zeit, keine Kräfte und keine überzähligen Waffen dafür.“ Man habe sich gemäß internationalem Recht bei der Vorbereitung der Gegenoffensivaktionen ausschließlich auf die Befreiung „unseres von der ganzen Welt anerkannten Territoriums“ konzentriert.

RND/lau mit dpa

