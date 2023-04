12 Punkte: Das steht in den geleakten US-Geheimdienstpapieren

Seit Wochen kursieren im Internet sensible Dokumente von US-Geheimdiensten, deren Inhalte von Medien nach und nach veröffentlicht werden. Auf mehr als 100 Seiten werden Details zum Zustand der ukrainischen Armee, Streit in Putins innerstem Zirkel und Informationen über andere Staaten aufgeführt. Etwa 20 bis 30 Seiten betreffen Russlands Krieg gegen die Ukraine. Womöglich steckt ein Mitglied der US-Nationalgarde hinter der Veröffentlichung, der 21-Jährige wurde am Donnerstag vom FBI festgenommen. Justizminister Merrick Garland teilte mit, dass dem Mann Entwendung vertraulicher Informationen über die nationale Verteidigung zur Last gelegt werde. Er soll die brisanten Unterlagen in einer Chatgruppe auf der Online-Plattform „Discord“ hochgeladen haben, auf der er sich mit anderen Videospielern austauschte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Verfolgen Sie alle News zum Krieg im Liveticker +++

Ein Überblick über die bereits bekannten Inhalte aus den Dokumenten, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Teilen vorliegen.

1. Tote und verwundete Russen und Ukrainer

In einem Dokument mit dem Titel „Status of the Conflict as of 1 Mar“ findet sich eine detaillierte Aufstellung der ukrainischen und russischen Streitkräfte, die in der Ukraine kämpfen. Außerdem sind dort Zahlen zu Verlusten aufgeführt. Dem RND liegen einige der geleakten Dokumente in mehreren Versionen vor, von denen mindestens eine manipuliert wurde. Auf ukrainischer Seite liege die Zahl der Toten bei 17.500, hieß es. In der Version, die in russischen Telegram-Kanälen kursiert, ist dagegen die Zahl mit 71.500 ukrainischen Toten viel höher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnlich verhält es sich mit den Angaben zu russischen Todesopfern: Diese belaufen sich seit Februar 2022 laut den Dokumenten auf 43.500, in russischen Kreisen weisen die manipulierten Dokumente dagegen nur 17.500 russische Tote aus. „In der Ukraine sind wahrscheinlich viel mehr Russen umgekommen“, so die Einschätzung des Militärexperten Gustav Gressel gegenüber dem RND. Die Zahl der getöteten Russen hält er im Vergleich zu den Verwundeten für sehr gering. Die Aufnahme und die Pflege Hunderttausender Schwerverwundeter gehe an der Gesellschaft nicht einfach vorbei und bliebe im Westen nicht unbemerkt. Das Verhältnis von verwundeten zu getöteten Soldaten sei nicht sehr glaubwürdig. „Hier liegen vermutlich mehr Soldaten irgendwo anonym in der Ukraine begraben.“

Pentagon-Leaks: Mitarbeiter einer US-Militärbasis soll Geheimdienstdokumente veröffentlicht haben Laut der „Washington Post“ soll der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente ein junger Militär-Mitarbeiter sein. © Quelle: dpa

2. Ukrainische Flugabwehr in kritischem Zustand

Bemerkenswert ist Experten zufolge, dass erstmals von offizieller Seite auf die prekäre Situation der ukrainischen Fliegerabwehr hingewiesen wird. „Die Ukraine ist nur noch eingeschränkt in der Lage, die kritische Infrastruktur und die bereitgestellten Truppen an der Front vor Luftangriffen zu schützen“, erklärt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer im Gespräch mit dem RND. Der Umfang der Flugabwehr der Ukraine genüge nicht, um das Land zu schützen. Laut den Papieren würden ab Ende März erste Flugabwehrsysteme ausfallen, weil nicht mehr genug Munition verfügbar sei. „Wenn dies keine Fälschung ist, dann ist es überaus besorgniserregend.“ Dabei handelt es sich um S-300 und andere sowjetische Modelle.

Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) ist von den Zahlen zu den Engpässen bei der Munition überrascht. „Nach allem, was der Westen bisher geliefert hat, müsste die Ukraine noch über deutlich mehr Munition verfügen“, erklärt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Lücken bei der Vorbereitung für die Gegenoffensive

Aus Sicht des ukrainischen Generalstabschefs Walerij Saluschnyj seien 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und 500 Artilleriesysteme notwendig, um die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Die Dokumente geben nun einen Eindruck, wie viel der Westen davon geliefert hat. Im Kern können nun zwölf mechanisierte Brigaden ausgestattet werden, davon neun mit Material der USA.

Im Dokument gibt es aber keine Details darüber, wann und wo die Offensive stattfinden soll. Es gibt lediglich einen Hinweis auf die Schlammperiode, die ein Befahren mit schweren Kampfpanzern unmöglich macht.

4. Wo befinden sich die russischen Kräfte?

Die geleakten Papiere zeigen, dass die US-Geheimdienste durch Sensoren und Satellitenaufklärung ein exaktes Lagebild von der Situation in der Ukraine haben. Dieses Lagebild übermitteln die US-Dienste der Ukraine, sodass die ukrainischen Streitkräfte ihre Ressourcen gezielt einsetzen. Präzisionsmunition und Drohnen können so effizienter genutzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Militärblogger erstellen immer wieder Karten mit Positionen von einzelnen Verbänden auf Basis von öffentlich zugänglichen Informationen. Oberst Reisner beobachtet, dass das Lagebild der US-Dienste sehr genau mit diesen Karten übereinstimmt. Die Community der Militärblogger leiste offenbar sehr genaue Arbeit.

5. Mangel an Munition

Nicht nur die Ukraine, sondern auch die Russen haben Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Munition. Das zeigen die geleakten Dokumente. „Die Ukraine hat etwa eine Million Artilleriegranaten erhalten“, so Reisner, während die Russen versuchen, über Ägypten 40.000 Raketen zu organisieren.

Außerdem geben die Dokumente Aufschluss, wie viele Himarsraketen verschossen werden. Diese Angaben könnten auch gefälscht sein, doch dies sei eher unwahrscheinlich, so Reisner, da es sich um sehr kleine Details handele.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

6. Ukrainische Offensive kann scheitern

Erstmals geht aus den Dokumenten hervor, dass die USA neben einem Sieg der Ukraine auch eine Patt-Situation für möglich halten. „Das liegt vor allem an der Hartnäckigkeit der russischen Streitkräfte und dem Mangel an westlichen Waffensystemen und Munition“, erläutert Experte Reisner. Am Ende könnte die ukrainische Gegenoffensive ohne großen Erfolg zu Ende gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überrascht ist Reisner davon nicht: US-Generalstabschef Milley hatte schon vor Wochen erklärt, es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine bis Ende des Jahres die besetzten Gebiete zurückerobern wird. Er selbst sehe die Chancen für einen Erfolg der ukrainischen Offensive bei 50 zu 50.

7. Wie wählt Russland Ziele aus?

Die US-Geheimdienste sind offenbar tief in die russische Führungsebene durchgedrungen. Den Dokumenten zufolge haben sie so auch verstanden, wie Russland bei Angriffen in der Ukraine seine Ziele auswählt. Die US-Dienste wissen, was die Russen zerstören wollen, geben diese Informationen an die Ukraine weiter, die dann gezielt die russischen Angriffe durchkreuzen kann.

Ein Ziel sind demnach auch die gelieferten Kampfpanzer der Nato-Staaten an die Ukraine. Russland hat laut dem Papier „Three fire zones“ definiert, um mit einem Mix aus unterschiedlichen Waffensystemen (mit langer, mittlerer oder kurzer Reichweite) die Panzer auszuschalten. In persönlichen Trainings will Russland seinen Soldaten vermitteln, wo die Nato-Panzer am verwundbarsten sind. Über ein geheimes Papier mit diesen Informationen hatten wir beim RND schon Anfang März berichtet. Laut den US-Geheimdienstinformationen soll Russland Prämien für zerstörte Nato-Panzer ausgelobt haben.

Pentagon nennt Leak von Geheimdokumenten „sehr ernst“ Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente hat in Washington große Besorgnis ausgelöst. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

8. Nato-Spezialkräfte in der Ukraine

Ein weiteres Dokument listet fünf Nato-Staaten auf, die Spezialkräfte in die Ukraine entsandt haben sollen. Großbritannien ist demnach mit 50 Nato-Spezialkräften (SOF) in der Ukraine präsent, gefolgt von 17 Soldaten aus Lettland, 15 aus Frankreich und 14 aus den USA. Die Niederlande sind mit einer Person vertreten. Wie aus dem Dokument hervorgeht, halten sich darüber hinaus noch 29 Vertreter des Pentagons und 71 Beamte des US-Außenministeriums in der Ukraine auf.

Unklar ist, inwieweit Zahlen in dem geleakten Dokument manipuliert wurden. „Diese Zahlen kann man natürlich leicht fälschen“, bestätigt Markus Reisner, Oberst beim österreichischen Bundesheer. „Aufgrund öffentlicher Berichte wissen wir aber, dass zum Beispiel das britische SBS die Ukraine bei der Rückeroberung der Schlangeninsel und womöglich auch beim Angriff auf den Hafen von Sewastopol durch Trainings unterstützt hat“, so der Experte im Gespräch mit dem RND. Für ihn keine Überraschung, denn derartige komplexe Operationen erforderten eine Ausbildung auf persönlicher Ebene und das vor Ort.

Am Rande des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Irland und Nordirland bestätigt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, dass eine „kleine US-Militärpräsenz“ die Botschaft schütze und Waffenlieferungen sowie weitere Unterstützung für die Ukraine überwache. Kirby betont gegenüber Fox News, dass die Truppen „nicht auf dem Schlachtfeld kämpfen“. Ähnlich äußerte sich auch Lettland.

Eine Sprecherin der Nato sagte auf RND-Nachfrage, man kommentiere grundsätzlich keine angeblichen Lecks in Geheimdienstdokumenten. Sie fügte aber hinzu: „Es gibt keine Nato-Truppen in der Ukraine.“

Ukrainischer Vizeaußenminister im Interview Melnyk will mehr Waffen: „Die Deutschen sollten nicht mehr kleinkariert denken“ Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

9. Probleme mit US-Waffen

Die Ukraine hat offenbar massive Probleme mit den JDAM-ER-Bomben aus den USA. Laut den Leaks ist die Erfolgsrate der GPS gesteuerten Bomben überraschend gering, weil sie anfällig für russische Störsender sind. Eigentlich haben JDAM-ER eine Reichweite von bis zu 72 Kilometer und können ihre Ziele auf wenige Meter genau treffen. Einmal aus einem Flugzeug abgefeuert, findet sie autonom ihr Ziel. Laut den US-Dokumenten wurde den ukrainischen Streitkräften bereits empfohlen, zuerst die Störsender der Russen anzugreifen, bevor sie JDAM-ER-Bomben abwerfen. Allein vier von mindestens neun abgefeuerten Bombem sollen wegen der Störsender ihre Ziele verfehlt haben. Das ist beachtlich, denn eigentlich sind JDAM-ER für ihre Präzision bekannt. Jede der „smarten Bomben“ kostet etwa 25.000 US-Dollar.

Doch damit nicht genug: Einige alte Flugzeuge der ukrainischen Luftwaffe sind laut dem Papier nicht vollständig kompatibel mit den US-Bomben. Das hat zur Verfolge, dass eine abgeworfene Bombe zum Blindgänger werden kann, also nicht scharf gestellt ist, erklärt Oberst Reisner im Gespräch mit dem RND. Laut dem Dokument ist dies in mehreren Fällen vorgekommen, unter anderem am 15. Februar.

10. Ausspähung engster Verbündeter

Die US-Geheimdienste haben nicht nur Russland ausspioniert. Die Dokumente enthalten auch Informationen über enge Verbündete, wie Südkorea, Israel, Ägypten, und die Ukraine. Das sorgt für Verärgerung bei den Partnern, überrascht aber wohl kaum jemanden. Beispiel Ukraine: Die USA als größter Unterstützer der Ukraine mit Hilfen in Milliardenhöhe wollen schließlich wissen, was mit ihrem Geld und ihrem Material passiert. „Das sind normale Analysen“, gab sich auch der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak gelassen. Die US-Regierung spielte mögliche Auswirkungen des Datenlecks auf ihre internationalen Beziehungen herunter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Einschätzung von Thomas Jäger von der Universität zu Köln halte sich der Schaden für die USA in Grenzen. Einer der Gründe: „Die US-Geheimdienste sind so mächtig, dass es sich kein Staat der Welt leisten kann, die Zusammenarbeit mit ihnen einzustellen.“

11. Putin hat angeblich Krebs

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, soll der russische Generalstabschef Gerassimow beabsichtigt haben, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Dazu soll er mit dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew geplant haben, den in Russland als „Spezialoperation“ bezeichneten Krieg zu sabotieren und Truppen in den Süden zu verlegen.

Gerassimow habe einen geeigneten Zeitpunkt gesucht und soll den 5. März ins Auge gefasst haben. Der Grund für diesen Tag: „Putin beginnt an diesem Tag angeblich mit einer weiteren Chemotherapie und ist dann nicht in der Lage, Einfluss auf die Kriegsführung zu nehmen“, heißt es in dem Papier. Dass Putin Krebs hat, wird in diesem Papier lediglich in einem Nebensatz erwähnt und steht nicht im Fokus des Berichts. Ziel sei gewesen, die „Spezialoperation abzubrechen“. Ob die Informationen des US-Geheimdienstes stimmen, ist aber unklar. Spekulationen um Putins Gesundheitszustand halten sich hartnäckig. Eine Bestätigung gab es aber nie.

12. Machtkampf in russischer Führung

Der Machtkampf innerhalb des russischen Machtapparats wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine könnte weitreichender sein als bisher angenommen. Laut „New York Times“ beschuldigt der Inlandsgeheimdienst FSB das Militär, das Ausmaß der Opfer auf russischer Seite zu verschleiern. Das Militär schrecke weiter davor zurück, schlechte Nachrichten in der Befehlskette nach oben zu übermitteln, heiße es in dem geleakten Dokument. Der FSB wiederum stelle in Diskussionen mit der russischen Regierung die Zahlen des Verteidigungsministeriums infrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem offenbarten die neuen Dokumente Details über einen öffentlich ausgetragenen Disput zwischen dem Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, und Verteidigungsminister Sergej Schoigu über angeblich vom Militär zurückgehaltene Munition für die Wagner-Truppe. Demnach soll Präsident Wladimir Putin persönlich versucht haben, den Streit zwischen beiden zu schlichten. Das Treffen soll am 22. Februar stattgefunden haben, heiße es in einem der Dokumente.

Hintergründe: Wer steckt hinter den Leaks?

Womöglich ein 21 Jahre alter Militärangehöriger. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Bundespolizei FBI am Donnerstag den Verdächtigen fest. Der Mann sei in Verbindung mit der „unbefugten Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen“ in Gewahrsam genommen worden, sagte US-Justizminister Merrick Garland in Washington. Er sei Angehöriger der Nationalgarde und heiße Jack T. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in North Dighton im US-Bundesstaat Massachusetts festgenommen. Der TV-Sender CNN zeigte Videoaufnahmen der Festnahme. Dort war zu sehen, wie Einsatzkräfte einen jungen Mann in T-Shirt und kurzer Hose abführten.

Die „Washington Post“ legte kurz vor der Festnahme bereits umfangreiche Details über den mutmaßlichen Maulwurf offen, den manche „OG“ nannten. In dessen Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord hätten sich rund zwei Dutzend junge Leute mit Vorliebe für Waffen und Militärausrüstung zusammengeschlossen. Die Runde habe sich 2020 während der Corona-Pandemie gegründet. „OG“ wird beschrieben als charismatischer Waffennarr mit düsteren Ansichten und einem Hang zu Verschwörungstheorien rund um die US-Regierung, die Geheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden.

„Der singende Aktivist“ Warum Sachsen einen russischen Dissidenten abschiebt Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere in der Gruppe hätten ihn bewundert. „Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist trainiert. So ziemlich alles, was man von einem verrückten Film erwarten kann“, sagte eines der Mitglieder. „OG“ habe der Gruppe erzählt, dass er auf einem Militärstützpunkt, wo er arbeitete, an die Dokumente gelangt sei. Dort habe er laut eigener Darstellung Teile des Tages in einer abgesicherten Einrichtung verbracht, in der Mobiltelefone und andere elektronische Geräte verboten gewesen seien, mit denen Fotos oder Videos gemacht werden können. Daher habe er die Dokumente zunächst abgeschrieben. Über den gesamten Winter habe er so in der Gruppe seine Posts abgesetzt. Ihm sei es wohl darum gegangen, „vor seinen Freunden zu prahlen“, aber auch darum, sie zu informieren, sagte ein Mitglied der Gruppe.

Als sich das Abschreiben als zu mühsam erwies, begann er laut der Zeitung, Bilder zuvor ausgedruckter Papiere zu posten – und ging dabei offensichtlich auch ein großes Risiko ein, ertappt zu werden: Im Hintergrund einiger der Fotos, die „OG“ den anderen per Video zeigte, waren demnach Möbelstücke und Gegenstände zu sehen, die die Fahnder offenbar auf seine Spur brachten. Etwa auch eine Tube Klebstoff, Handbücher oder ein Nagelknipser. Außerdem könnten Ausdrucke von sensiblem Material in abgesicherten US-Einrichtungen teils nachverfolgt werden. Die Zeitung schrieb, „OG“ sei zwischenzeitlich frustriert gewesen, dass die anderen Mitglieder der Gruppe seinen Enthüllungen nicht genug Aufmerksamkeit schenkten.

Selenskyj ruft Ukrainer zum Durchhalten auf Während die Kämpfe im Osten toben und die geplante Offensive ausbleibt, appelliert Präsident Selenskyj an das Durchhaltevermögen seiner Landsleute. © Quelle: dpa

Über die Motivation von „OG“ gibt es laut dem Blatt kein klares Bild. Feindselig gegenüber der US-Regierung sei er trotz seiner düsteren Ansichten nicht gewesen, hieß es. Er sei nach Überzeugung der Chat-Nutzer auch kein russischer oder ukrainischer Agent gewesen.

Unklar ist auch, was hinter der Abkürzung steckt – im Englischen steht „OG“ umgangssprachlich für „Original Gangster“. Der Begriff beschreibt jemanden, der als Pionier oder Anführer in einem bestimmten Bereich gilt, als jemanden, der besonders authentisch oder besonders gut in etwas ist.

mit dpa