Im letzten Jahr wurde ein US-Bürger am Moskauer Flughafen mit Marihuana erwischt. Dem Ex-Diplomaten und Lehrer wird vorgeworfen, er wollte die Drogen an Schüler verkaufen. Jetzt wurde er zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Ein Mann trägt Handschellen: Eventuell will Russland den Lehrer gegen russische Gefangene in den USA austauschen. (Symbolbild)

Moskau. Ein russisches Gericht hat einen US-Amerikaner zu 14 Jahren Straflager wegen angeblichen Drogenschmuggels verurteilt. Der frühere Diplomat der US-Botschaft und Lehrer einer englischen Schule habe gestanden, mit Rauschgift gehandelt zu haben, teilte das Stadtgericht Chimki im Moskauer Gebiet mit. Demnach wurde der Mann am Donnerstag zu Straflager unter verschärften Haftbedingungen verurteilt.

Für Moskau haben solche Verurteilungen von US-Amerikanern eine besondere Bedeutung, weil die Inhaftierten unter Umständen gegen in den USA verurteilte Russen ausgetauscht werden können.

Angeblich Marihuana und Cannabis-Öl im Gepäck

Der US-Bürger war im August 2021 auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo nach der Landung aus New York festgenommen worden. Er soll die Drogen – Berichten zufolge elf Gramm Marihuana und acht Gramm Cannabis-Öl - in Behältern für Kontaktlinsen und Kartuschen für E-Zigaretten geschmuggelt haben. Demnach schlugen Spürhunde der Drogenfahnder an, als der Mann und seine Frau ihr Gepäck durch den Zoll schoben.

Russische Medien berichteten, dass er bis Mai 2021 einen diplomatischen Status gehabt habe. Aus Sicht der Ermittler hatte er diesen Status auch genutzt, um einen Kanal für den Handel mit Drogen zu etablieren – mit dem Ziel, diese auch an Schüler zu übergeben. Bei der betroffenen Bildungseinrichtung soll es sich um eine von den Botschaften der USA, Kanadas und Großbritanniens geführte Schule in Moskau handeln.

Auch US-Olympiasiegerin wegen Cannabis in russischer Haft

Ein ähnlicher Fall spielte sich bereits im Februar am gleichen Moskauer Flughafen ab: Die zweimalige Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner und Starspielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury war am 17. Februar wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Bei der Kontrolle am Zoll sollen auch in ihrem Gepäck sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl entdeckt worden sein. Der US-Bürgerin drohen fünf bis zehn Jahre Haft.

Brittney Griner, Basketballspielerin von Phoenix Mercury und zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin, verlässt nach einer Anhörung einen Gerichtssaal in Chimki vor den Toren Moskaus. © Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Erst am Dienstag wurde ihre Untersuchungshaft bis mindestens zum 2. Juli verlängert. Das US-Außenministerium stuft die Verhaftung als unrechtmäßig ein und bemüht sich um eine Freilassung.

RND/dpa