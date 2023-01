US-Medienberichte: Grand Jury untersucht Schweigegeld-Vorwürfe gegen Trump

Übersicht: Hier wird 2023 ein neuer Landtag gewählt

2023 stehen in mehreren Bundesländern Landtagswahlen an. Planmäßig gewählt wird in Bremen, Bayern und Hessen. Eine Besonderheit ist Berlin, wo die Abgeordnetenwahl von 2021 wiederholt wird. Ein Überblick über Termine und Ausgangslagen.