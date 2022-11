Das sind die kuriosesten Kandidaten bei den Midterms – und so haben sie abgeschnitten

Die diesjährigen Zwischenwahlen in den USA sind in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Vor allem aber sind sie ein früher Fingerzeig in Richtung der Präsidentschaftswahlen 2024. Wie so oft hat dabei Donald Trump ein Wort mitzureden – und so konnten einige kuriose Persönlichkeiten ihre Kandidatur einreichen.