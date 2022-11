US-Demokratin Katie Hobbs wird Gouverneurin in Arizona

Die Bahn AG will am Mittwoch, 16. November, ab 19 Uhr in Nortorf die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen an der Bahnstrecke Neumünster-Flensburg präsentieren. In den Jahren 2026 und 2027 sollen insgesamt sieben Lärmschutzwände gebaut werden. Auch passive Maßnahmen werden gefördert.