US-Militär beendet Suche nach abgeschossenen Flugobjekten

Die Suche nach zwei abgeschossenen Flugobjekten wurde vom US-Militär beendet. In den durchsuchten Gebieten wurden keine Trümmer gefunden. Das Militär hatte die unbekannten Flugobjekte am 10. und 12. Februar vom Himmel geholt.

Das US-Militär hat die Suche nach zwei abgeschossenen Flugobjekten beendet. Das Nördliche US-Kommando teilte am Freitagabend mit, während der aufwendigen Suche in der Nähe von Deadhorse im US-Staat Alaska und im Huronsee an der Grenze zu Kanada seien keine Trümmer gefunden worden. Das Militär hatte die unbekannten Flugobjekte dort am 10. und 12. Februar vom Himmel geholt.

In den vergangenen drei Wochen hatten US-Kampfjets vier Flugobjekte abgeschossen: einen chinesischen Ballon am 4. Februar und drei deutlich kleinere etwa eine Woche später über Kanada, Alaska und dem Huronsee. Es waren die ersten bekannten Abschüsse von nicht genehmigten Objekten im amerikanischen Luftraum in Friedenszeiten.

Die Bergung der Überreste des chinesischen Ballons wurde am Freitag abgeschlossen. Aus US-Kreisen verlautete, die bisherige Analyse der Trümmerteile habe die Vermutung bestätigt, dass es sich um einen Spionageballon gehandelt habe. Die US-Regierung hat eingeräumt, dass die drei kleineren Objekte wahrscheinlich zivile Ballons waren.

