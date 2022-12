US-Präsident Biden gedenkt verstorbener Ehefrau und Tochter

US-Präsident Joe Biden und seine Familie haben am Sonntag mit einem Gedenkgottesdienst an den Tod seiner ersten Ehefrau und der gemeinsamen Tochter vor 50 Jahren erinnert. Biden saß am 18. Dezember 1972 nicht mit im Auto, als seine damals 30-jährige Ehefrau Neilia und die drei gemeinsamen Kinder von einem Lastwagen gerammt wurden. Neilia und die 13 Monate alte Naomi starben, die Söhne Beau und Hunter, drei und vier Jahre alt, wurden schwer verletzt. Mutter und Kinder waren unterwegs gewesen, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen.

Biden heiratete 1977 Jill Jacobs, mit der er eine Tochter, Ashley, hat. Beide Frauen begleiteten ihn am Sonntag in die katholische Kirche St. Joseph on the Brandywine in Wilmington im US-Staat Delaware. Auch Hunter und viele der Enkelkinder des Präsidenten nahmen am Gottesdienst teil. Später ging die Familie mit zwei großen Kränzen auf den Friedhof. Beau Biden starb 2015 im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor. Er ist ebenfalls auf dem Friedhof begraben.

RND/AP