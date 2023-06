US-Präsident Biden: USA und Nato nicht in Wagner-Aufstand verstrickt

Washington. US-Präsident Joe Biden hat eine Verwicklung des Westens in den kurzlebigen Aufstand der russischen Söldnertruppe Wagner gegen die Führung in Moskau vehement bestritten. Die USA und die Nato hätten nichts damit zu tun gehabt, betonte Biden am Montag. Vielmehr seien der Aufstand und die langfristigen Herausforderungen für die Herrschaft von Kremlchef Wladimir Putin „ein Ringen innerhalb des russischen Systems“.

Biden und Mitglieder seiner Regierung wollten auch zunächst keine Einschätzung zu der Frage abgeben, was die weniger als 24 Stunden lange Revolte der Wagner-Gruppe für deren Chef Jewgeni Prigoschin, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder Russland selbst bedeuten könnte. Man werde weiterhin die Auswirkungen der Ereignisse des vergangenen Wochenendes und die Folgen mit Blick auf Russland und die Ukraine prüfen, sagte Biden lediglich. Es sei noch zu früh, eine endgültige Schlussfolgerung darüber zu treffen, „wohin das Ganze geht“.

Wagner-Chef Prigoschin versucht sich nach gescheiterter Rebellion zu erklären Der ehemalige Vertraute von Präsident Putin betonte, er habe mit dem Aufstand nur seinem Ärger über das Verteidigungsministerium Luft machen wollen. © Quelle: dpa

Westen hält sich bewusst zurück

Der Westen zeigt sich bemüht, sich bewusst mit Äußerungen über den Wagner-Aufstand zurückzuhalten, den Beobachter als die bisher größte Bedrohung für Putin in dessen seit mehr als 20 Jahren andauernder Herrschaft in Russland eingestuft haben. Hintergrund ist die Sorge bei den USA und deren Verbündeten, dass der Kremlchef Vorwürfe einer angeblichen westlichen Verstrickung in die Revolte der Söldnertruppe dazu nutzen könnte, bei seinen Landsleuten für Rückhalt zu werben.

Am Montagabend erklärte Putin bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Wagner-Aufstand, „Russlands Feinde“ hätten gehofft, sein Land dadurch zu spalten und zu schwächen. Doch hätten sie sich „verrechnet“. Die „Feinde Russlands“ seien „die Neonazis in Kiew, deren westliche Unterstützer und andere nationale Verräter“.

RND/AP