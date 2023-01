Präsident Biden will Corona-Notstandsregelungen in USA aufheben

Im Mai will US-Präsident Joe Biden die Corona-Notstandsregelungen in seinem Land aufheben. Am Montag informierte die Regierung den Kongress darüber. Ursprünglich waren die Notstandsregelungen im Jahr 2020 eingeführt worden. Sie erlaubten es Washington, das Krisenmanagement der Bundesstaaten zu koordinieren.