Biden hält Zweifel an seiner Fitness für „total legitim“

Am 20. November wird US-Präsident Joe Biden 80 Jahre alt. Sowohl körperlich als auch mental sieht er sich zu einer möglichen zweiten Amtszeit in der Lage, hält Zweifel der Menschen an seiner Fitness aber für legitim, wie er in einem Interview erzählt.

US-Präsident Joe Biden sieht sich körperlich und mental zu einer möglichen zweiten Amtszeit in der Lage. Zugleich sei es „total legitim“, wenn sich Wählerinnen und Wähler fragten, ob jemand in seinem Alter dem Stress und Druck der Präsidentschaft noch gewachsen sei, räumte er in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders MSNBC ein, als er nach seinem Alter gefragt wurde. Biden wird am 20. November 80 Jahre alt. Die Leute sollten selbst urteilen, ob er für die Aufgabe tauge, sagte der Präsident.

Umfragen zufolge wollen die Amerikaner aber eher keine Neuauflage einer Wahl zwischen Biden und Republikaner Donald Trump, der ihm 2020 unterlag. Nach einer kürzlichen Erhebung der Nachrichtenagentur AP und des Forschungszentrums NORC möchten nur drei von zehn Befragten, dass Biden oder Trump in zwei Jahren erneut antreten.

Fünf von zehn Demokraten wünschen sich eine zweite Amtszeit Bidens, sechs von zehn Republikaner eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus.

