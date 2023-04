Nach Anklage: Joe Exotic heißt Donald Trump „Willkommen auf der Party“

In den USA muss sich Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht verantworten. Auch eine Gefängnisstrafe würde einer erneuten Kandidatur für die US-Präsidentschaft allerdings keinen Abbruch tun – wie mehrere Beispiel zeigen.

In einem historischen Moment hat sich Ex-US-Präsident Donald Trump am Dienstag der Justiz gestellt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein ehemaliger Präsident angeklagt wird. Trump wird unter anderem die Fälschung von Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vorgeworfen. Auch wenn eine Verurteilung fraglich ist, droht Trump laut „New York Times“ im äußersten Fall eine Haftstrafe von vier Jahren.

Aber was würde das für Trumps Pläne bedeuten, sich nächstes Jahr noch einmal zum Präsidenten der USA wählen zu lassen? Auf jeden Fall wäre ein Gefängnisaufenthalt nicht das Aus für eine Kandidatur, berichten mehrere Medien. So gibt es bereits einen Anwärter auf das Präsidentenamt bei der Wahl 2024, der aktuell im Gefängnis sitzt, meldet das Onlineportal „Fox News Digital“.

Es handelt sich um Joseph Allen Maldonado-Passage, bekannt als Joe Exotic, einen ehemaligen Betreiber eines Privatzoos und Protagonist der Netflix-Dokumentation „Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere“. Maldonado-Passage wurde im Jahr 2019 wegen Erteilung von Auftragsmord und Verstößen gegen die Haltevorschriften exotischer Tierarten zu 22 Jahren Haft verurteilt.

Im Telefoninterview mit „Fox News Digital“ beteuerte er seine Unschuld. Er kandidiere für das Präsidentenamt, um einen Wandel für die USA herbeizuführen, erklärte er. Nötig sei ein System, das Reiche und Arme gleichermaßen berücksichtige.

Maldonado-Passage: „willkommen auf der Party“

Maldonado-Passage sagte weiter, er respektiere Trump, jedoch habe dieser vier Jahre lang versäumt, „das Justizsystem, das Gefängnissystem oder das FBI zu säubern“. Wörtlich fügte der Reality-Darsteller hinzu: „Willkommen auf der Party, Kumpel“. Er hätte sich allerdings gewünscht, so Maldonado-Passage, dass Trump „seine Anklage in einem orangefarbenen Overall und Fesseln bekommen hätte, genau wie alle anderen, die auf Anhieb schuldig aussehen“.

Die „Washington Post“ berichtet ebenfalls über einen Fall, in dem ein US-Politiker aus dem Gefängnis heraus für das Präsidentschaftsamt kandidierte. Dem Bericht zufolge bewarb sich Eugene V. Debs ab dem Jahr 1900 insgesamt fünf Mal für das Präsidentenamt – er war Mitglied der Sozialistischen Partei. 1912 bekam er sechs Prozent der Wählerstimmen und kandidierte 1920 schließlich aus dem Gefängnis in Atlanta heraus.

Trump: Würde mich selbst begnadigen

Denn Debs wurde der Zeitung zufolge wegen Volksverhetzung angeklagt und im Jahr 1918 zu insgesamt 30 Jahren Haft verurteilt. Außerdem habe das Gericht ihm sein Wahlrecht aberkannt. Das hielt ihn aber nicht davon ab, erneut als Präsidentschaftskandidat anzutreten und der Erfolg gab ihm Recht: er holte bei jener Wahl so viele Stimmen wie bei keiner seiner Kandidaturen zuvor.

Die Wahl gewann damals jedoch der Republikaner Warren G. Harding. Im Dezember 1921 wurde Debs von Harding begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen.

Und bei genau diesem Thema zieht die „Washington Post“ eine Parallele zu Trump. Denn wie einst der Sozialist Debs hat auch Trump im Jahr 2018 auf Twitter angekündigt, dass er seine Machtbefugnisse als Präsident durchaus nutzen würde, um sich selbst zu begnadigen.

