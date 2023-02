9000 Wagner-Söldner in Ukraine getötet: „Sie behandeln ihre Rekruten wie Kanonenfutter“

Was von der Boulangerie „Philine“ in Neumünster bleibt

Die beliebte Boulangerie „Philine“ an der Holtenauer Straße in Kiel ist geschlossen, aber Philine Oldehus und ihr Mann Philipp eröffnen am 21. Februar in Neumünster das neue, alte Café Oldehus. Das wird eine Kombination aus alter Kaffeehauskultur und französischen Elementen.