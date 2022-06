Scholz will Waffen liefen – „werden wir so lange fortsetzen, wie es notwendig ist“

Beim Nato-Treffen in Madrid hat Olaf Scholz (SPD) der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Außerdem begrüßte der Bundeskanzler die Einigung über eine Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato.