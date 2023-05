Bericht: Anklage gegen US-Abgeordneten George Santos erhoben

„Möglich – aber nicht wahrscheinlich“

G7-Gipfel: US-Präsident Biden kommt – aber nur wenn Streit um Schuldengrenze beendet ist

US-Präsident Joe Biden will kommende Woche zum G7-Gipfel in Japan reisen – allerdings nur, wenn der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA erledigt ist. Denn das sei derzeit „die wichtigste Sache auf der Tagesordnung“, sagte Biden in einem Interview.