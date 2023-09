US-Sicherheitsberater Sullivan trifft Chinas Außenminister – „konstruktive Gespräche“

Wilmington. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, hat auf der Mittelmeerinsel Malta den chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen. Das Weiße Haus in Washington teilte am Sonntag mit, Ziel der zweitägigen Gespräche sei es gewesen, die Beziehungen und die Kommunikation trotz der gegenwärtigen Spannungen aufrechtzuerhalten. Sullivan und Wang hätten offene, substanzielle und konstruktive Gespräche geführt. Beide hatten sich zuletzt im Mai in Wien getroffen.

Auf Malta drehten sich die Gespräche laut den Angaben des Weißen Hauses nicht nur um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, sondern auch um globale und regionale Sicherheitsfragen, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Straße von Taiwan. Beide Länder wollten in den kommenden Monaten weitere Gespräche und Konsultationen in Schlüsselbereichen zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China führen, hieß es in der Mitteilung.

Sullivan traf auch mit dem maltesischen Ministerpräsidenten Robert Abela zusammen. Sie sprachen über die Rolle des Mittelmeerraums bei der Gewährleistung von weltweitem Frieden und Sicherheit, wie die maltesische Regierung mitteilte.

