US-Verteidigungsminister Austin besucht Lambrecht in Berlin

„Kleine Paschas“ – Friedrich Merz verteidigt umstrittene Aussage

Nach seiner umstrittenen Pascha-Aussage in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ hat CDU-Chef Friedrich Merz seine Äußerung verteidigt. Es sei eine notwendige Diskussion, „dass wir uns über die Frage unterhalten: Was läuft in diesem Land eigentlich schief?“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“.