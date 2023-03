US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Bagdad eingetroffen

Bagdad. Wenige Tage vor dem 20. Jahrestag der von den USA angeführten Invasion in den Irak ist US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Bagdad gereist. Bei seiner Ankunft wurde Austin vom US-Kommandeur im Irak, Matthew McFarlane, empfangen. Es wurde damit gerechnet, dass der Minister bei seinem unangekündigten Besuchs mehrere Spitzenvertreter der irakischen Regierung trifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem US-geführten Einmarsch 2003, der mit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein endete, ist der Irak auch ein Konfliktpunkt zwischen den USA und dem Iran, der in den vergangenen beiden Jahrzehnten selbst seinen Einfluss im Nachbarland deutlich ausgebaut hat. Auch wenn der US-Kampfeinsatz im Irak offiziell seit Dezember 2021 beendet ist, sind noch Hunderte US-Soldaten in dem Land stationiert, die in den Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat eingebunden sind. Die Gruppe verübte auch nach ihrer Niederlage im Irak im Jahr 2017 immer wieder Anschläge.

Baerbock reist ebenfalls in den Irak

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist an diesem Dienstag in die Hauptstadt des Iraks gereist. Laut des irakischen Außenministeriums sollen Treffen der Grünen-Politikerin mit Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani sowie ihrem Kollegen Fuad Hussein geplant sein. Anlass des Besuchs sei demnach die Stärkung der bilateralen Beziehungen. Zudem solle eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Investitionen erörtert werden, hieß aus Bagdad. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP/dpa