DeSantis will aggressiv gegen Migranten vorgehen

Der republikanische Präsidentschaftsanwärter Ron DeSantis hat in Texas Pläne für eine aggressive Einwanderungs- und Grenzpolitik vorgestellt. Der Gouverneur von Florida kündigte am Montag in der Grenzstadt Eagle Pass an, das Geburtsortprinzip beim Erwerb der Staatsbürgerschaft abzuschaffen, den südlichen Grenzwall fertigzustellen und US-Kräfte nach Mexiko zu schicken, um dort Drogenkartelle zu bekämpfen. Seine Vorhaben erinnern an die Politik seines Rivalen Donald Trump, dem früheren US-Präsidenten, der sich inmitten mehrerer Prozesse gegen ihn um die Wiederwahl bemüht.

Für DeSantis war es der erste detaillierte Ausblick als Präsidentschaftsanwärter auf die von ihm angestrebte Politik. Ein Großteil der Ankündigungen hätte nicht unerhebliche Hürden zu überwinden, etwa das Verwerfen von Präzedenzfällen, Zustimmung anderer Länder oder gar Verfassungsänderungen. DeSantis gab sich in Eagle Pass vor etwa 100 Zuhörern und Zuhörerinnen dennoch selbstbewusst und kritisierte Vertreter und Vertreterinnen beider Parteien dafür, nicht abgewendet zu haben, was er als „Invasion“ von Migranten und Migrantinnen bezeichnete. Es dürfe bei dem Thema keine Ausreden mehr geben.

Mit der Themensetzung richtete sich DeSantis gezielt an die am weitesten rechtsstehenden Wähler und Wählerinnen der Republikaner. Für seine Wortwahl wurde er von der migrationsfreundlichen Gruppe America‘s Voice kritisiert.

