Neue Herausforderer: Trump hat zahlreiche Konkurrenten im eigenen Lager

New York. In der einleitenden Phase der US-Vorwahlen für die Präsidentschaft bei den Republikanern ging es vor allem um die zunehmende Konfrontation zwischen zwei Männern: dem früheren Präsidenten Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Doch mit Neuzugängen im Bewerber­feld könnte sich in der kommenden Zeit daran etwas ändern. Am kommenden Mittwoch tritt Asa Hutchinson, der frühere Gouverneur von Arkansas, offiziell in den Präsidentschafts­wahlkampf ein. Der frühere Vizepräsident Mike Pence hat angekündigt, dass er seine Entscheidung über eine Präsidentschafts­bewerbung innerhalb von „Wochen, nicht Monaten“ treffen werde.

Aus Beraterkreisen von Pence verlautete, eine Bekanntgabe zu einer Präsidentschafts­bewerbung könnte bereits im Mai erfolgen, wahrscheinlicher sei aber Juni. Zu etwa der gleichen Zeit wird voraussichtlich der Senator Tim Scott aus South Carolina in das Rennen einsteigen. Chris Christie, früherer Gouverneur von New Jersey, ließ wissen, dass er sich „in den nächsten paar Wochen“ entscheiden werde.

DeSantis hat noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass er sich um die Präsidentschafts­kandidatur bemüht. Doch konnte er bislang nur schwer hohen Erwartungen unter Unterstützern und Unterstützerinnen gerecht werden. Die Unterstützung für ihn unter republikanischen Amtsinhabern in Florida ging zugunsten von Trump zurück. In der Republikanischen Partei wird befürchtet, dass DeSantis wegen seiner Ansichten bei Themen wie Abtreibung und den Rechten der LGBTQ-Gemeinde in der entscheidenden US-Präsidentschaftswahl nicht gewinnen könnte.

Trump hat bei den Republikanern in den vergangenen Wochen seine Position als Favorit gefestigt – selbst nach seiner Anklage in New York. Allerdings wird gegen ihn noch in Atlanta und Washington ermittelt. Zudem gibt es Bedenken dazu, ob er wählbar sei, nachdem er die Wahl 2020 gegen US-Präsident Joe Biden verloren hat.

Es ist nicht unüblich, dass ein Drittkandidat, der nicht in die Auseinandersetzung involviert ist, aufsteigt. Bryan Lanza, ehemaliger Trump-Berater

Wegen der Gegebenheiten haben andere Interessenten die Hoffnung, dass sie sich als Alternative zu denen etablieren können, die in Umfragen führen. Strategen setzen darauf, dass sich Trump und DeSantis gegenseitig so heftig attackieren werden, dass sie Wählerinnen und Wähler abschrecken.

„Es ist nicht unüblich, dass ein Drittkandidat, der nicht in die Auseinander­setzung involviert ist, aufsteigt“, sagte der frühere Trump-Berater Bryan Lanza. Er berät den konservativen Talkshow-Radiomoderator Larry Elder, der am Donnerstag seine Präsidentschafts­bewerbung bekannt gegeben hat.

Neben Trump und Elder gehören derzeit die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley und der Techunternehmer Vivek Ramaswamy offiziell zum Bewerber­feld.

Anders bei den Demokraten: kaum Konkurrenz für Biden

Biden von den Demokraten wird voraussichtlich bereits kommende Woche bekannt geben, dass er zur Wiederwahl antritt. Er hat derzeit bei den Vorwahlen für die Präsidentschafts­kandidatur seiner Partei kaum Konkurrenz.

Bei den Republikanern sollen Debatten für die Präsidentschafts­vorwahlen bereits im Sommer beginnen. Diese könnten für Bewerber wichtig sein, um sich zu profilieren. Deshalb müssen sich Interessenten womöglich zeitnah auf eine Bewerbung festlegen. Die Dachorganisation Republican National Committee hat die erste Debatte für August angesetzt. Für die Teilnahme werden voraussichtlich strenge Vorgaben gelten, darunter der Nachweis von Zehntausenden Einzelspendern, die hinter einem Bewerber stehen.

„Das braucht etwas Zeit; wenn du es daher ernst damit meinst – und ich denke, du musst auf der Bühne stehen, um es ernst zu meinen –, musst du die Entscheidung wahrscheinlich bis Mai treffen“, sagte Christie in einem Interview von Semafor.

Bislang haben manche offenbar keine Notwendigkeit gesehen, früher ins Rennen einzusteigen. Stattdessen haben sie US‑Staaten besucht, in denen früh bei den Vorwahlen abgestimmt wird, Reden gehalten und sich um Spenden bemüht.

„Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich so lange warten wie möglich“, sagte Scott Walker, früherer Gouverneur von Wisconsin. Er galt bei seiner Präsidentschafts­bewerbung 2016 anfangs als Favorit. Walker erinnert sich daran, wie er damals begriffen habe, wie sehr Trump das Präsidentschafts­rennen zu dessen Gunsten verändert hatte. „Damals konnte man das nicht umgehen“, sagte Walker. „Und im Moment lässt jeder die Realität außer Acht, der glaubt, er kann da irgendwie reingehen und das ändern.“

Im aktuellen Rennen gibt es noch einige unbekannte Faktoren – unter anderem, ob Gouverneure wie Kristi Noem aus South Dakota und Chris Sununu aus New Hampshire eine Präsidentschafts­bewerbung bekannt geben. Der Senator Ted Cruz aus Texas und der Gouverneur Glenn Youngkin aus Virginia haben sich die Möglichkeit offengelassen, dass sie noch spät ins Bewerberfeld einsteigen.

Der republikanische Stratege und langjährige Christie-Berater Mike DuHaime glaubt zwar, dass Trump der Favorit, aber besiegbar sei. „Ich denke in der Tat, dass DeSantis gerade klar die Alternative zu Trump ist, aber ich weiß nicht, ob das so bleibt. Es liegt noch eine viel zu lange Strecke vor uns“, sagte DuHaime.

