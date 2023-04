US-Wahl 2024: Joe Biden vor Bekanntgabe erneuter Kandidatur

Bald soll es soweit sein: Der US-Präsident will offenbar kommende Woche für die Wahl 2024 offiziell seinen Hut in den Ring werfen. In der Frage, ob Joe Biden erneut antreten sollte, sind Anhänger der Demokraten laut einer Umfrage aber gespalten.

Eine erneute Präsidentschaftskandidatur Joe Bidens befürworten laut einer neuen Umfrage nur rund die Hälfte der Anhänger der US-Demokraten. Eine große Mehrheit der Unterstützer der Partei würden sich aber hinter den Amtsinhaber stellen, falls er sich die Nominierung fürs Weiße Haus sichern sollte, wie aus der Erhebung der Nachrichtenagentur AP und des Forschungszentrums Norc hervorgeht. Demnach wollen insgesamt 26 Prozent der befragten Amerikaner Biden nochmals im Präsidentenrennen sehen - etwas mehr als die 22 Prozent, die dies im Januar gutgeheißen hatten. Bei den Demokraten sind es nun 47 Prozent, die für seine Wiederwahlkampagne wären - im Januar waren es noch 37 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Sollte er erneut Spitzenkandidat werden, würden 81 Prozent der Anhänger der Demokraten ihm in der Hauptwahl zumindest wahrscheinlich ihre Stimme geben. 41 Prozent erklärten, sie würden es auf jeden Fall machen; 40 Prozent vermutlich. Die jüngeren Fans der Demokraten sind da skeptischer: Nur 25 Prozent jener unter 45 Jahren würden Biden definitiv unterstützen, bei den älteren sind es 56 Prozent.

Biden wiederholt Ambitionen auf Verbleib im Weißen Haus

Kommende Woche will Biden laut Eingeweihten seine erneute Kandidatur fürs Weiße Haus verkünden. Über das Timing sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch fasse Biden Dienstag, den 25. April, ins Auge, teilten drei in die Überlegungen eingebundene Personen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Auf diesen Tag genau vor vier Jahren hatte er seinen Einstieg ins Rennen um die Präsidentschaftsnominierung der Demokratischen Partei für die Wahl 2020 verkündet. Auch diesmal dürfte Biden per Videobotschaft seine Kandidatur bekanntgeben. Über die Pläne hatte die Zeitung „The Washington Post“ zuerst berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch im Wahlkampf 2020 hatte Biden angedeutet, dass er sich auf eine Amtszeit beschränken und danach einer neuen Generation demokratischer Spitzenpolitiker den Weg ebnen würde. Im Amt hat er es sich offenbar anders überlegt und wiederholt seine Ambitionen auf einen Verbleib im Weißen Haus kundgetan. Mit einer offiziellen Bekanntgabe hat er aber bisher gezögert, da er mangels ernsthafter Konkurrenz innerhalb der Partei keinen Anlass sah, sich gleich in den Wahlkampf zu stürzen, wie seine Berater erklärt haben.

Die Ausgangslage für seine erwartete Kampagne dürfte zudem eine ganz andere sein als vor vier Jahren. Damals schien es lange, als ob weite Teile des Polit-Establishments den früheren Vize von Ex-Präsident Barack Obama abgeschrieben hätten. Doch dann konnte Biden letztlich die meisten Anhänger der Demokraten davon überzeugen, am besten in der Lage zu sein, den damaligen Präsidenten Donald Trump inmitten der Corona-Pandemie zu besiegen. Diesmal käme auf Biden die Aufgabe zu, eine Wiederwahlkampagne zu stemmen und zugleich als Amtsinhaber zu funktionieren.

Im Wahlkampf müsste sich der 80 Jahre alte Präsident wohl zudem mit anhaltenden Bedenken im Volk über seine Fitness auseinandersetzen. Tatsächlich gaben Teilnehmer der aktuellen Umfrage an, ihnen bereite sein Alter Unbehagen. Jüngere Demokraten-Anhänger sagten, sie wollten eine Führung, die ihre Altersgruppe und ihre Werte widerspiegele. Schon jetzt ist Biden die älteste Person, die je zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden ist. Zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umfrageteilnehmerin Jenipher Lagana sagte etwa, sie möge Biden und halte ihn für einen „interessanten Mann“ mit einer „unglaublichen politischen Karriere“. Doch hätte sie ein Problem damit, wenn er 2024 erneut anträte, weil „er einfach so alt ist“, fügte die 59-Jährige hinzu. Sie würde gerne jemanden Jüngeren sehen wie Verkehrsminister Pete Buttigieg oder den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom.

Sorgen über seine geistige und körperliche Verfassung hat Biden mit dem Appell an Wähler beiseitegewischt, „mich zu beobachten“ und erst dann ein Urteil zu fällen. Seine Berater deuteten jedenfalls schon einmal an, dass sich der Präsident einen robusten Wahlkampfkalender auferlegen würde. Denn angesichts einer starken politischen Polarisierung im Land dürfte der Wahlausgang 2024 knapp werden, ganz egal, wen die Republikaner als Herausforderin oder Herausforderer aufbieten.

RND/AP

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere RND-App für Android und iOS herunter