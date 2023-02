US-Autorin Williamson fordert Biden heraus

© Quelle: -/CNN via ZUMA Wire/dpa

Will US-Päsidentin werden: Marianne Williamson.

Die Bestseller-Autorin Marianne Williamson will US-Präsident Joe Biden die Präsidentschaftsnominierung der Demokratischen Partei für die Wahl 2024 streitig machen. Williamson hatte in einem Beitrag bei Facebook am Wochenende mitgeteilt, dass sie kandidiere, um „dazu beizutragen, ein anormales Kapitel unserer Geschichte abzuschließen und dazu beizutragen, einen Neuanfang herbeizuführen“.

Sie verwies indirekt auf Ex-Präsident Donald Trump. Es sei „seltsam, wenn irgendjemand denkt, er kann wissen, wer die Präsidentschaft gewinnen kann“, schrieb Williamson.

„Wenn wir die Vorteile der Demokratie heute nicht bewahren, sollten wir später mit der Gefahr des Autoritarismus rechnen“, teilte sie mit.

Williamson war bereits Präsidentschaftsbewerberin vor der Wahl 2020. Sie gilt als erste Herausforderin für Biden bei den Demokraten für die nächste Präsidentschaftskandidatur. Biden hat noch nicht offiziell gemacht, dass er nochmal antritt. Nach Angaben aus Beraterkreisen erfolgt die Bekanntgabe wahrscheinlich im April. Williamson dürfte so gut wie keine Chancen gegen den amtierenden Präsidenten haben.

Auftakt am 4. März

Die 70-jährige Autorin will ihren Wahlkampf am Samstag offiziell starten. Geplant ist ein Auftritt in Washington.

Während ihrer vorherigen Präsidentschaftsbewerbung hatte sich Williamson für die Einrichtung einer US-Behörde für Frieden eingesetzt. Zudem forderte sie, dass die US-Bundesregierung schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern hohe Summen zahle, als Entschädigung wegen Sklaverei und Diskriminierung. Sie gab ihre Präsidentschaftskampagne kurz vor der ersten Vorwahl in Iowa 2020 auf. Danach stellte sie sich hinter die Präsidentschaftsbewerbung von Bernie Sanders, der hinter Biden auf dem zweiten Platz landete.

