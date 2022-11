Umkämpfte Staaten: Hier ist das Rennen um die Senatsplätze weiter spannend

Noch immer ist unklar, wer die Mehrheit im Senat erlangen wird. Bislang stehen sich Demokraten und Republikaner in einem Patt gegenüber. So ist der Zwischenstand in den umkämpften Staaten.

In vier Bundesstaaten geht es noch um die Sitze im US-Senat. Wer in Georgia, Nevada, Arizona und Wisconsin gewinnt, ist entscheidend für die Mehrheiten im US-Kongress.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sind Zwischenstände in den umkämpften Staaten (Stand 12:02 MEZ).

Nevada (80% ausgezählt)

Republikaner Adam Laxalt 49,9%



Demokratin Catherine Cortez Masto 47,2%

Wisconsin (94% ausgezählt)

Republikaner Ron Johnson 50,5%



Demokrat Mandela Barnes 49,3%

Georgia (96% ausgezählt)

Republikaner Herschel Walker 48,7%



Demokrat Raphael Warnock 49,2%

Arizona (67% ausgezählt)

Demokrat Mark Kelly 52,1%



Republikaner Blake Masters 45,7%

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonderheit in Georgia

In Georgia lag der Demokrat Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker bei der Stimmenauszählung so dicht beieinander, dass bislang nicht abzusehen ist, wer die Wahl für sich entscheidet. Da es noch einen dritten Kandidaten gab, bestand die Möglichkeit, dass weder Warnock noch Walker die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. In diesem Fall griffe wie schon vor zwei Jahren eine Sonderregel des Staates Georgia und es gäbe eine Stichwahl am 6. Dezember.

Vor zwei Jahren hatte sich Warnock dabei knapp durchgesetzt und so dafür gesorgt, dass die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit im Senat bekamen.

RND/miwu/fw