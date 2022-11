US-Wahlen: Wer aktuell vorn liegt – und warum die Auszählung so lange dauert

Vier Tage ist es inzwischen her, dass die Amerikaner ihre Stimme bei den Midterms abgegeben haben – wer in Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit haben wird, steht aber immer noch nicht fest. Welche Tendenzen es gibt und warum das Auszählen so lange dauert.

Das Kapitol in Washington, der Sitz des Kongresses, ist in den Abendstunden beleuchtet.

Am Dienstag haben die US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner einen neuen Kongress gewählt. Bei den Midterms in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von US-Präsident Joe Biden standen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zur Wahl und 35 der 100 Sitze im Senat. Doch noch immer lassen einige der Ergebnisse auf sich warten – vor allem in den Bundesstaaten Nevada, Oregon und Arizona dauert die Auszählung Zehntausender Stimmen weiter an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktueller Stand im Senat

Mit einem wichtigen politischen Sieg im Bundesstaat Arizona sind die Demokraten von US-Präsident Joe Biden ihrem Ziel näher gekommen, nach den Zwischenwahlen ihre hauchdünne Mehrheit im Senat zu halten. Nach einer tagelangen Zitterpartie gelang es dem Demokraten Mark Kelly, seinen hart umkämpften Senatssitz in Arizona zu verteidigen. Der ehemalige Astronaut Kelly setzte sich am späten Freitagabend (Ortszeit) gegen den republikanischen Herausforderer Blake Masters durch. Im Senat kommen Demokraten und Republikaner nach der Entscheidung aus Arizona nun auf jeweils 49 Stimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Sitze sind noch umkämpft: in den Bundesstaaten Nevada und Georgia. In Georgia kommt es am 6. Dezember zu einer Stichwahl zwischen dem demokratischen Senator Raphael Warnock und seinem republikanischen Herausforderer Herschel Walker, weil keiner der beiden Kontrahenten im ersten Anlauf auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kam.

In Nevada läuft ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der demokratischen Senatorin Catherine Cortez Masto und ihrem republikanischen Gegenkandidaten Adam Laxalt. Die Republikaner hoffen darauf, den Demokraten den Senatssitz abknöpfen zu können. Doch am Samstagvormittag (Ortszeit) hatte Laxalt nur gut 800 Stimmen Vorsprung. Sollten die Demokraten den Sitz verteidigen, wäre ihre Senatsmehrheit gesichert. Hintergrund ist, dass die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris, die gleichzeitig Präsidentin des Senats ist, in einer Pattsituation mitabstimmen darf.

Sollten sich dagegen die Republikaner in Nevada durchsetzen, bliebe den Demokraten noch die weitere Chance, in Georgia den Sieg zu holen.

Enges Rennen um die Mehrheit im Repräsentantenhaus

Offen ist auch noch, wer künftig das Repräsentantenhaus dominiert. Das Rennen ist ebenfalls deutlich enger, als es vor der Wahl vorhergesagt worden ist, auch dort werden noch Abstimmungs­ergebnisse ausgezählt. Für eine Mehrheit in der Kammer sind 218 Sitze nötig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Demokraten gewannen nach Auszählung weiterer Stimmen am Freitagabend drei Mandate im Battleground-State Nevada, einer ging an die Republikaner. Zurzeit stehen damit für die Demokraten 203 und die Republikaner 211 Sitze in der großen Washingtoner Kongresskammer zu Buche.

Warum dauert die Stimmenauszählung so lange?

In einigen wenigen Bundesstaaten sind die Rennen zwischen den dortigen Kontrahenten zu knapp, um sie als entschieden zu betrachten, ohne dass alle Stimmzettel ausgezählt sind. Vor allem die Auszählung in Nevada dauert länger als in anderen Staaten, weil dort seit einer Wahlrechtsänderung von 2020 auch Briefwahlstimmen mitgezählt werden, die den Poststempel vom Wahltag haben und erst vier Tage danach eintreffen.

Auch im US-Staat Oregon sind Tage nach den Zwischenwahlen zwei Mandate für das Repräsentantenhaus weiterhin offen. Am Freitag waren Zehntausende Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt. Ähnlich wie in Nevada müssen einem neuen Gesetz zufolge die Stimmen in Oregon ausgezählt werden, solange sie spätestens am Wahltag abgestempelt wurden. Das bedeutet, dass einige Stimmzettel gerade erst in den Wahlbüros eingetroffen sind. Gleichzeitig waren viele Ämter wegen des Veteranentags am Freitag geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Langwierige Auszählungen sind auch in Arizona seit Jahren ein Problem, das ist diesmal nicht anders. Dort wird die große Mehrheit der Stimmen per Briefwahl abgegeben und viele tun das auch erst auf den letzten Drücker. Zusätzlich verzögert wurde die Auszählung dadurch, dass in Maricopa County durch einen nicht deutlich genug aufgedruckten Strichcode rund 17.000 Stimmzettel nicht automatisch ausgelesen werden konnten. Die Wahlleitung versicherte aber, dass jede Stimme gezählt werde.

RND/vkoe/dpa/AP