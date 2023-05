USA: Abtreibungen auch in Nebraska verboten

Lincoln. Der US-Staat Nebraska hat ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen nach der zwölften Woche und Beschränkungen für geschlechtsangleichende Behandlungen für junge Menschen beschlossen.

Die republikanischen Abgeordneten mussten am Freitag einen sichtlich erkrankten Parteikollegen ins Parlament rufen, um ausreichend Stimmen für das Gesetz zusammenzubekommen, das beide Maßnahmen umfasste. Der republikanische Gouverneur Jim Pillen kündigte bereits an, das Gesetz zu unterschreiben. Es war derart umstritten, dass Abgeordnete beider Parteien erklärten, sie wüssten nicht, wie sie in Zukunft noch zusammenarbeiten sollten.

Die Stimmung im Kapitol von Nebraska war gereizt, seit die Abgeordneten am Dienstag den Entwurf mit einer einzigen Stimme Mehrheit voranbrachten. Eine Abgeordnete, Megan Hunt aus Omaha, gab im März bekannt, dass ihr Sohn im Teenageralter transsexuell sei. Sie sagte am Freitag, sie plane nun, den Staat zu verlassen.

Abreibungen nur in Ausnahmen

Bislang waren Schwangerschaftsabbrüche in Nebraska bis zur 20. Woche erlaubt. Die neue Frist von zwölf Wochen enthält Ausnahmen in Fällen von Vergewaltigung und Inzest und bei Gefahr für das Leben der Mutter. Die Gegner des Vorhabens bemühten sich erfolglos um eine Ausnahme für schwere Fehlbildungen des Fötus und den Schutz von Ärzten vor strafrechtlicher Verfolgung für die Durchführung einer umstrittenen Abtreibung. Zudem dürfen Transmenschen unter 19 Jahren keine geschlechtsangleichende Operation erhalten.

Außerdem wird der Einsatz von Hormonbehandlungen und Pubertätsblockern bei Minderjährigen eingeschränkt, indem künftig der Chief Medical Officer des Staates - ein von der Politik ernannter HNO-Arzt – mit der Regulierung solcher Therapien beauftragt wird. In Nebraska gelten Menschen, die jünger als 19 Jahre sind, als minderjährig.

Die Beschränkungen für geschlechtsangleichende Behandlungen sollen ab 1. Oktober gelten. Das Abtreibungsverbot tritt mit der Unterschrift durch den Gouverneur in Kraft. Kritiker haben bereits Klagen gegen das Gesetz angekündigt.

