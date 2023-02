USA: Biden und McCarthy wollen „katastrophalen Zahlungsausfall“ verhindern

Aktion am 14. Februar

One Billion Rising: Henstedt-Ulzburg steht auf gegen Gewalt an Frauen

Sie wollen Spaß haben, tanzen und damit gegen Gewalt an Mädchen und Frauen protestieren. Die Organisatoren der Aktion „One Billion Rising“ am 14. Februar laden zum Mitmachen vor dem CCU ein. Henstedt-Ulzburg steht mit der Aktion in einer Reihe mit Metropolen der Welt.