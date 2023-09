Biden will Pazifikstaaten im Kampf gegen Klimawandel noch mehr unterstützen

Washington. US-Präsident Joe Biden hat Pazifikinselstaaten zusätzliche Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel zugesichert. Die Amerikaner und der Rest der Welt hätten die Warnungen von Staats- und Regierungschefs aus der Region vor der existenziellen Bedrohung ihrer Länder durch einen steigenden Meeresspiegel vernommen, erklärte Biden am Montag zum Auftakt eines zweitägigen Gipfels des Pazifischen Inselforums in Washington. Seine Regierung werde den US-Kongress um die Bewilligung von 200 Millionen Dollar (rund 189 Millionen Euro) für weitere Hilfen für die Region bitten. Mit den Mitteln sollen die Inselstaaten etwa dabei unterstützt werden, sich für klimatische und natürliche Gefahren zu rüsten und die Infrastruktur zu verbessern, wie Biden ankündigte.

„Ich will, dass Sie wissen, dass ich Sie höre, das Volk der Vereinigten Staaten und jene auf der Welt hören Sie“, sagte der US-Präsident in seiner Ansprache. „Wir hören Ihre Warnungen vor einem steigenden Meeresspiegel und dass dies eine existenzielle Bedrohung für ihre Nationen darstellt. Wir hören Ihre Forderungen nach einer Zusicherung, dass Sie niemals ihre Souveränität oder Mitgliedschaft bei den UN als Folge der Klimakrise verlieren. Heute stellen die Vereinigten Staaten klar, dass dies auch unsere Position ist.“

Biden erhebt Verbesserung der Beziehungen zu Pazifik-Inselstaaten zur Priorität

Zum Pazifischen Forum gehören Australien, die Cook-Inseln, Fidschi, Französisch-Polynesien, Kiribati, Nauru, Neukaledonien, Neuseeland, Niue, Palau, Papua-Neuguinea, die Marshallinseln, die Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu und Vanuatu. Viele Staats- und Regierungschefs aus der Region halten wohlhabenden Ländern vor, nicht genug gegen die Eindämmung des Klimawandels zu unternehmen, obwohl vor allem sie für das Problem verantwortlich seien. Den reichen Staaten werfen sie zudem vor, von Krediten zu profitieren, die gefährdeten Ländern zur Abfederung der Folgen der globalen Erwärmung bereitgestellt werden.

Biden hat die Verbesserung der Beziehungen zu Pazifikinselstaaten zu einer Priorität erhoben. Die Charmeoffensive fällt in eine Zeit, in der sich die USA um den wachsenden militärischen und ökonomischen Einfluss Chinas in der Region Sorgen machen. Beim Gipfel des Pazifischen Inselforums im vergangenen Jahr hatte das Weiße Haus seine Strategie für die Region dargelegt und ebenfalls versprochen, den politischen Verantwortlichen bei drängenden Problemen wie dem Klimawandel, der Sicherheit im Seeverkehr und dem Schutz des Gebiets vor Überfischung zu helfen. Damals sagte die Biden-Regierung den Pazifikinselstaaten weitere Hilfen im Umfang von 810 Millionen Dollar über die nächsten zehn Jahre zu.

Im Rahmen des aktuellen Gipfels nahmen die USA formal diplomatische Beziehungen zu den Südpazifikstaaten Cookinseln und Niue auf. US-Außenminister Antony Blinken wohnte separaten Zeremonien mit Niues Regierungschef Dalton Tagelagi und dem Ministerpräsidenten der Cookinseln, Mark Brown, bei, bei denen die Aufwertung der Beziehungen zu Washington schriftlich festgehalten wurden.

Kiribati unterzeichnete eine Vereinbarung zu einer Partnerschaft mit der von den USA gestützten Hilfsorganisation Millennium Corporation Challenge. Die Gruppe soll den Inselstaat dabei unterstützen, die Zahl seiner Arbeitskräfte zu steigern.

