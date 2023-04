„Zurück zu alten Zeiten“: US-Bürgermeister plant Ausgangssperre für Jugendliche

Die USA sind das „Land of the Free“. In Baltimore gilt das künftig nur noch für Erwachsene. Nachdem zwei Jugendliche bei Kämpfen in der Stadt angeschossen wurden, plant der Bürgermeister nun eine Ausgangssperre für alle Minderjährigen. Ab 22:00 Uhr müssen Jugendliche dann zu Hause sein.

New York. Nach Kämpfen zwischen Gruppen Jugendlicher in Baltimore plant der Bürgermeister der US-Stadt eine Ausgangssperre für junge Leute in den kommenden Sommermonaten. Im Inner Harbor hatten sich am Sonntagabend mehr als 200 junge Leute versammelt, unter denen Kämpfe ausbrachen. Als Polizisten versuchten, die Kämpfenden zu trennen, fielen Schüsse, von denen zwei Jugendliche verwundet wurden, einer davon schwer, wie der Fernsehsender WBAL-TV berichtete.

Bürgermeister Brandon Scott erklärte daraufhin die Absicht, in den kommenden Sommermonaten für Jugendliche unter 14 Jahre ein Ausgehverbot ab 21.00 Uhr und für die unter 17 Jahren die Sperrstunde auf 22.00 Uhr festzusetzen, berichtete der Sender WJZ-TV. „Ich will, dass alle mich laut und deutlich hören“, sagte Scott. „Wir gehen zurück zu den alten Zeiten. Wir werden ein Jugendausgehverbot durchsetzen, wenn wir in die späteren Frühlings- und Sommermonate gehen.“

Er habe nachts zu viele kleine Kinder weit weg von ihrem Zuhause gesehen, erklärte der Bürgermeister. „Es geht nicht nur darum, sie von der Straße zu bekommen, sondern auch, sie zu unterstützen und herauszufinden, was mit ihnen und ihren Familien los ist. Es ist nicht normal für (eine junge) Person, so weit weg von Zuhause zu sein und niemand weiß, wo sie sind oder wer sich um sie kümmert.“

