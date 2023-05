Frühere Charles-Manson-Anhängerin könnte aus Gefängnis entlassen werden

Stellfläche für Lastenräder

Für Fahrradbox in der Jahnstraße in Kiel: Auto-Parkplätze fallen weg

In der Jahnstraße in Kiel fallen drei Pkw-Parkplätze weg. Grund ist eine Fahrradbox für Lastenräder, die in einem Pilotprojekt aufgestellt wird. In unmittelbarer Nähe des Schrevenparks entstehen weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.